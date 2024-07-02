3 липня — яке церковне свято, чому в Маків день краще не починати жодні нові справи

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 липня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Якинта. Якинт народився у місті Кесарія Каппадокійська (нині територія Туреччини) у ІІІ столітті. Він був юнаком високих моральних чеснот і міцної віри в Христа. Відомо, що він служив камергером при дворі римського імператора Траяна (98-117 рр.).

Під час правління імператора Траяна почалися жорстокі гоніння на християн. За наказом імператора, всі, хто відмовлявся поклонятися римським богам, піддавалися жорстоким тортурам і страчувались. Якинт, будучи щирим християнином, відмовився брати участь у язичницьких ритуалах і приносити жертви ідолам.

За це його заарештували і піддали тортурам. Він був кинений до в'язниці, де його жорстоко мучили. Незважаючи на всі страждання, Якинт залишався вірним своїй вірі та не зрікся Христа. Врешті-решт він помер у в'язниці від виснаження і голоду.

Святий Якинт зарахований до лику мучеників і шанується у православній церкві. В іконографії його зображають як молодого чоловіка у військовому одязі або як камергера при дворі імператора.

Церковне свято 3 липня — день пам'яті святого Анатолія, патріарха Царгородського

Анатолій народився наприкінці IV або на початку V століття. До обрання патріархом він займав різні церковні посади, включаючи архідиякона в Олександрії, де він здобув добру репутацію за свою мудрість і благочестя.

449 року, після скликання Другого Ефеського собору, відомого як "Розбійницький собор", патріарх Флавіан Константинопольський був зміщений і зазнав переслідувань. Після його смерті на місце патріарха був обраний Анатолій. Його обрання було затверджено імператором Феодосієм II.

Одним з найважливіших моментів патріаршества Анатолія став Халкедонський собор, який відбувся 451 року. Собор був скликаний для вирішення питань христології та засудження єресі монофізитства. Анатолій зіграв важливу роль у проведенні собору та затвердженні його рішень, включаючи Халкедонський символ віри, який підтвердив доктрину про дві природи Христа — божественну і людську.

Під час свого патріаршества Анатолій також активно працював над зміцненням церковної дисципліни та підтриманням єдності серед християн. Він встановлював нові церковні правила та намагався впорядкувати церковне життя в імперії. Підтримував контакти з іншими патріархатами, зокрема з Римом, Александрійським і Антіохійським.

Анатолій помер 458 року. Після його смерті він був канонізований і зарахований до лику святих.

Прикмети 3 липня

Народні прикмети 3 липня / Фото: Unsplash

Дощовий день до похмурого серпня.

Гарна погода — вона затримається ще декілька тижнів.

На вулиці багато комарів — чекайте на спеку.

Що завтра не можна робити

Наші предки вважали, що цього дня категорично не можна робити амулети. Вірили, що вони не захистять від нечистої сили, а, навпаки, її прикличуть. Також краще не починати нові справи, вони точно підуть не так, як ви очікували.

Що можна робити завтра

В давнину цього дня любили влаштовувати народні гуляння, адже якраз святкували Маків день, який вважався серединою літа. Вдень збирали маки, а ввечері спілкувалися з друзями та рідними.

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