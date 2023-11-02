3 листопада — яке церковне свято, чому на Ганну Холодну не можна вирушати в далеку дорогу

Завтра, 3 листопада, в православному календарі день пам’яті преподобної Ганни. Ганна Всеволодівна була руською княгинею, яка жила в XI-XII століттях. Вона була донькою великого князя київського Всеволода Ольговича і дружиною галицького князя Ігоря Васильковича. Вона відома своєю активною участю у церковно-політичному житті Русі. Вона була преподобною князівною, яка підтримувала православну церкву і заснувала жіночий монастир святого Андрія в Галичі. Ганна померла близько 1141 року і була похована в монастирі, який вона заснувала. Проте ні сам монастир, ні церква, ні поховання не збереглися.

Вона є однією з перших українських керівниць, які показали свою силу і вплив у часи, коли жінки мали обмежені права і можливості.

Церковне свято 3 листопада — день пам'яті мучеників Акепсима єпископа, Йосипа пресвітера і Аїфала диякона

Мученики Акепсима, Йосип і Аїфал належали до групи 38 християн, які були заарештовані за наказом перського царя Сапора II. Вони відмовилися відступити від християнства і поклонятися сонцю, вогню і воді. За це їх піддали жорстоким катуванням, таким як розтягування на колесі, обпалювання гарячим залізом, розривання тіла гачками і кидання у киплячу воду. Вони терпіли всі муки з мужністю і молитвою на вустах.

Мученики Акепсима, Йосип і Аїфал померли в різний час і в різних місцях. Єпископ Акепсим був розп’ятий на хресті і залишений помирати на сонці. Пресвітер Йосип був закопаний живим у печері. Диякон Аїфал був страчений мечем.

Вони є прикладом вірності Христові і готовності пожертвувати своїм життям за свою віру. Їхнє мучеництво відбулося 309 року.

Прикмети 3 листопада

Народні прикмети 3 листопада / Фото: Pexels

Низько пливуть хмари — йде похолодання.

Вранці мороз — чекайте на сніжну зиму.

Сніг випав на сиру землю — наступного року хліб не вродить.

Що завтра не можна робити

В народі цей день називали Ганною Холодною, тому що зазвичай стояла вже морозна погода. Цього дня заборонялося вирушати в далеку дорогу, вірили, що це принесе бідність. А ще не купали маленьких дітей, щоб вони не хворіли в майбутньому.

Що можна робити завтра

Було прийнято пригощати рідних замороженими ягодами. А ще заморожували молоко, робили з нього стружку і посипали млинці. Такі ласощі особливо були до душі дітям. Вони чимось нагадували сучасне морозиво.

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