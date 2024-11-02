3 листопада — яке церковне свято, не робіть одну річ цього дня, щоб не залишитися без найголовнішого

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 листопада, в православному календарі день пам’яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала. Це святі, які стали відомими завдяки своїй вірності Христу та мученицькій смерті за віру.

Акепсим — священномученик, який жив у IV столітті. Він був єпископом і відзначався глибокою вірою та духовною мудрістю. У часи переслідувань християн, Акепсим активно підтримував віруючих, проповідуючи та зміцнюючи їх дух. Його заарештували за відмову відречення від християнства, і він став мучеником, страждаючи за свою вірність.

Йосиф — також священномученик, який служив разом із Акепсімом. Він відзначався сміливістю і непохитністю у вірі. Йосиф був священиком, який підтримував громаду у важкі часи переслідувань. За свою відданість Христу, він зазнав жорстоких катувань і врешті-решт загинув за свою віру.

Айтал — мученик, який супроводжував Акепсима і Йосифа. Він також був священнослужителем, і його свідчення про Христа зробило його ціллю для переслідувачів. Айтал страждав разом з іншими священомучениками, показуючи свою вірність до самого кінця.

Прикмети 3 листопада

Народні прикмети 3 листопада / Фото: Unsplash

Дрова погано горять до відлиги.

Вночі зірки яскраві — чекайте на морози.

Мороз вранці до снігопаду.

Що завтра не можна робити

Сімейним людям не можна сваритися, тому що це призведе до закінчення стосунків. Забороняється робити компліменти, тому що ви залишитесь без найголовнішої своєї позитивної якості.

Що можна робити завтра

Це був сприятливий день для ворожіння на майбутнє, особливо свого чоловіка. Дівчата збиралися разом, співали і танцювали.

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