Церковне свято 3 лютого / © Pixabay

Реклама

Завтра, 3 лютого, в православному календарі день пам’яті святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці. Події, пов’язані зі святими Симеоном і Анною, описані в Євангелії від Луки (Лк. 2:22–38). За законом Мойсея, на сороковий день після народження первістка батьки повинні були принести дитину до Єрусалимського храму для посвяти Господу та звершити жертву очищення.

Пресвята Богородиця і праведний Йосиф Обручник виконали цей закон, принісши Немовля Ісуса до храму. Саме тут і відбулася доленосна зустріч, що стала духовною кульмінацією довгих років очікування праведників.

Святий Симеон був праведним і богобоязливим мужем, «що чекав утіхи Ізраїлевої», і на якому перебував Святий Дух. За переданням Церкви, Симеон був одним із сімдесяти тлумачів Святого Письма, які перекладали Старий Завіт з єврейської мови на грецьку (Септуагінту).

Реклама

Згідно з церковним переданням, перекладаючи книгу пророка Ісаї, Симеон засумнівався у словах: «Ось Діва в утробі зачне і народить Сина». Він хотів замінити слово «Діва» на «жінка», однак ангел Господній зупинив його і сповістив, що Симеон не побачить смерті, доки на власні очі не побачить Христа Господнього.

Так праведник прожив багато десятиліть — за переданням, понад триста років — у молитві та очікуванні здійснення Божої обітниці.

Свята Анна була дочкою Фануїла з коліна Асирового. Вона рано овдовіла й присвятила все своє життя служінню Богові. Євангеліє свідчить, що Анна «не відходила від храму, постом і молитвою служачи Богові день і ніч».

На момент Стрітення їй було вісімдесят чотири роки. Її життя стало прикладом аскези, вірності й духовної пильності.

Реклама

Підійшовши до Немовляти Ісуса разом із Симеоном, Анна прославила Господа і почала звіщати про Христа всім, хто чекав на визволення Єрусалима. Таким чином вона стала однією з перших благовісниць Спасителя.

Церква шанує Анну як пророчицю, бо вона не лише впізнала Месію, а й відкрито свідчила про Нього народу.

Прикмети 3 лютого

Народні прикмети 3 лютого / © pexels.com

Якщо небо ясне і без хмар — ознака ранньої весни.

Якщо 3 лютого випадає багато снігу — літо може бути дощовим і холодним, і до весни ще далеко.

Яскраві зірки в нічній тиші віщують морози найближчими днями.

Що завтра не можна робити

За давніми віруваннями, 3 лютого варто уникати фінансових зобов’язань — позичені цього дня гроші можуть притягнути клопоти й затяжні труднощі. Не радили також вбиратися в чорний одяг, аби не накликати смуток і негаразди. Окрему увагу приділяли хатнім справам: підмітати підлогу вважалося небажаним, адже разом зі сміттям можна ненароком вимести з оселі добробут і спокій.

Що можна робити завтра

У день вшанування святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці до них із особливою надією звертаються батьки та вагітні жінки, просячи захисту, здоров’я і легкої долі для дітей. Святий Симеон здавна шанується як небесний покровитель немовлят, охоронець дитячого життя і тихої батьківської радості.