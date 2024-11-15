3 ложки на квадратний метр – бліх, кліщів і клопів у курятнику більше не буде

Багато господарів, які тримають курей, досить часто зіштовхуються з появою у курятнику надокучливих клопів та бліх.

Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "Добрі Новини", як позбутися у сараї паразитів за допомогою копійчаного засобу.

Як позбутися клопів, бліх та кліщів у курятнику за допомогою солі

Якщо у курей заводяться блохи чи клопи, вони починають втрачати вагу, хворіють і перестають нести яйця. Однак досвідчені господарі добре знають, як позбутися такої проблеми. Паразити назавжди підуть із сараю, якщо почастувати їх звичайною кухонною сіллю.

Сіль за рахунок своїх антисептичних властивостей на відмінно справляється з паразитами. Щоб обробити курятник сіллю, вистачить дві-три столові ложки солі на квадратний метр. Досвідчені господарі особливу увагу рекомендують приділяти щілинам, гніздам та жердкам, де сидять кури.

Такий спосіб допоможе з легкістю позбутися непроханих комах у курятнику без застосування дороговартісних хімічних препаратів. Однак, спочатку треба прибрати в сараї, а потім приступати до обробки приміщення сіллю.

Також відлякує бліх та клопів звичайний полин, його можна розкласти в гніздах чи на підлозі сараю. Також можна скористатися ефірними оліями. Додайте кілька крапель лавандової олії чи олії чайного дерева у воду, налийте суміш до пляшки з пульверизатором, а потім обробіть розчином гнізда і приміщення, де тримаються кури.

Читайте також:

Що добре роз'їдає іржу на плитці: сім перевірених домашніх засобів, які впораються не гірше за хімію

36,6 – уже не норма: ось яка температура тіла вважається нормальною

Забудете про бруд на цілий рік: клінери розповіли, чим миють вікна професіонали