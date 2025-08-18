Чим відчистити кришки від каструль та сковорідок / © Фото з відкритих джерел

Скляні кришки для каструль і сковорідок швидко вкриваються жиром і липким нальотом, які важко відмити звичайною губкою. Але існують прості та доступні методи, що допоможуть повернути їм блиск і прозорість без агресивної хімії. Усе, що вам знадобиться, це кілька інгредієнтів, які точно є на вашій кухні.

Сода й перекис водню. Це найефективніший спосіб для глибокого очищення. Для приготування суміші вам знадобиться 2 ст. ложки харчової соди та 1 ст. ложка перекису водню. Змішайте інгредієнти до стану густої пасти та нанесіть губкою на скляну поверхню. Залиште на 30 хвилин, щоб засіб відпрацював, після чого ретельно протріть кришку та змийте теплою водою. Сода ніжно відшліфує скло, а перекис розчинить навіть застарілий жир.

Лимонна кислота. Розчиніть 1 ст. ложку лимонної кислоти у склянці гарячої води. Протріть кришку губкою, змоченою в розчині, чи замочіть на 20 хвилин. Це допоможе позбутися жовтого нальоту й надати склу блиску.

Оцет і сода. Нанесіть трохи харчової соди на забруднену поверхню та збризніть 9% оцтом. Дайте суміші відпрацювати 10 хвилин, потім промийте водою. Цей метод чудово справляється з жиром і неприємними запахами.

Гарячий мильний розчин. Додайте у гарячу воду трохи господарського мила чи рідкого засобу для миття посуду, занурте туди кришку на 30 хвилин. Після замочування наліт легко зійде навіть із найскладніших ділянок.