Чим підживити герань, щоб ожила / © Pexels

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Герань — це та рослина, яка готова радувати своїми квітами цілий рік, саме тому вона росте практично на підвіконні кожної української господині. Але іноді навіть цій невибагливій рослині потрібне правильне підживлення, особливо, коли вона хворіє. Виявляється, оживити кволу квітку, зміцнити її корені і змусити швидко зацвісти можна за допомогою звичайної куркуми й аптечного гліцину. Розповідаємо, як перетворити ці складники на життєдайний еліксир для герані

У чому користь куркуми та гліцину для кімнатних рослин

Куркума містить куркумін, який має антисептичні властивості, а тому захищатиме кореневу систему рослини від грибка і бактерій. А ще популярна спеція містить залізо, фосфор і вітаміни групи В — це все, що потрібно для нарощення зеленої маси та міцних квітконосів. Флористи говорять, що після такого підживлення герань повністю омолоджується і швидко зацвітає.

Гліцин — це амінокислотна сполука, яка покращує процеси метаболізму рослини. Тобто, аптечний засіб допомагає квітці краще вбирати корисні речовини з ґрунту. Без гліцину куркума не матиме такої потужної дії.

Як приготувати підживлення для герані з куркуми та гліцину

Приготування. Чайну ложку куркуми треба розчинити в літрі теплої води. Потім до розчину слід додати 5 потовчених таблеток гліцину. Підживлення має настоятися 15-20 хвилин, щоб складники повністю розчинилися.

Спосіб застосування. Перед підживленням герань треба полити, бо може попектися коріння, якщо добрива додати в сухий ґрунт. Під кожну квітку необхідно внести по 3-5 столових ложок добрива. Процедуру варто повторювати кожні два тижні, поки герань не оживе і не випустить квітконоси.

Результат. Після першого підживлення вже будуть помітні зміни. Листя набуде зеленого насиченого кольору, зникнуть жовті краї. А згодом з’являться нові пагони та квіткові бруньки.