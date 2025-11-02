Церковне свято 3 листопада / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 3 листопада, в православному календарі день пам’яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала. Священномученик Акепсим був єпископом в перській провінції під час царювання Шапур II (Sapor II) у IV‑му столітті. Він очолював християнську громаду в місті, яке за джерелами називають Наэссон в Персії. У віці близько 80 років він був арештований за наказом царя.

Акепсим відмовився принести жертву перським (язичницьким) богам, чим викликав гнів влади. Його привели до міста Арбел, де його судив жер­ць Ардах, служитель бога сонця. Потім єпископ був кі­д­аний у темницю разом із пресвітером Йосифом і дияконом Айталом.

Зрештою Акепсим був страчений: йому відсікли голову.

Реклама

Пресвітер Йосиф — спів­мученик Акепсима, священик‑служитель, діяч християнської громади Персії. Після затримання Акепсима, Йосиф був кинутий до темниці разом із дияконом Айталом. Йосиф зазнав великого страждання: згідно з описами, його мучили кілька годин перед смертю. Його відвели до місця страти, де камінням побили. Біля тіла поставили варту, щоб християни не могли забрати тіло.

Диякон Айтал — молодший співслужитель Йосифа і Акепсима, що поділив їхню долю мучеництва. Затриманий пізніше за Акепсима але утримувався разом із ним та Йосифом. Через деякий час був страчений через побиття камінням у селищі Патріас.

Прикмети 3 листопада

Народні прикмети 3 листопада / © unsplash.com

Сніг ляже на сиру землю і не тане — то вважається, що навесні з’являться проліски.

Вітри пливуть із сходу — в народі вважали, що весна буде холодною.

Якщо небо заплаче (йтиме дощ) — то слідом за дощем прийде зима.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними повір’ями не варто нарікати на своє життя чи долю, відмовляти у допомозі чи милостині тим, хто цього потребує, а також починати далекі подорожі.

Що можна робити завтра

У православний день пам’яті святих сьогодні звертаються до священномучеників Акепсима, Іосифа та Аіфала з проханням: “Моліться за нас перед Богом”. У давнину в цей день займалися прядінням льону та ткацтвом. Господині ж готували ягідний кисіль і пироги з ягодами, що дозріли восени.