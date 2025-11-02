- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 356
- Час на прочитання
- 2 хв
3 листопада — яке церковне свято, чим обов’язково займалися в давнину цього дня
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 3 листопада, в православному календарі день пам’яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала. Священномученик Акепсим був єпископом в перській провінції під час царювання Шапур II (Sapor II) у IV‑му столітті. Він очолював християнську громаду в місті, яке за джерелами називають Наэссон в Персії. У віці близько 80 років він був арештований за наказом царя.
Акепсим відмовився принести жертву перським (язичницьким) богам, чим викликав гнів влади. Його привели до міста Арбел, де його судив жерць Ардах, служитель бога сонця. Потім єпископ був кіданий у темницю разом із пресвітером Йосифом і дияконом Айталом.
Зрештою Акепсим був страчений: йому відсікли голову.
Пресвітер Йосиф — співмученик Акепсима, священик‑служитель, діяч християнської громади Персії. Після затримання Акепсима, Йосиф був кинутий до темниці разом із дияконом Айталом. Йосиф зазнав великого страждання: згідно з описами, його мучили кілька годин перед смертю. Його відвели до місця страти, де камінням побили. Біля тіла поставили варту, щоб християни не могли забрати тіло.
Диякон Айтал — молодший співслужитель Йосифа і Акепсима, що поділив їхню долю мучеництва. Затриманий пізніше за Акепсима але утримувався разом із ним та Йосифом. Через деякий час був страчений через побиття камінням у селищі Патріас.
Прикмети 3 листопада
Сніг ляже на сиру землю і не тане — то вважається, що навесні з’являться проліски.
Вітри пливуть із сходу — в народі вважали, що весна буде холодною.
Якщо небо заплаче (йтиме дощ) — то слідом за дощем прийде зима.
Що завтра не можна робити
Цього дня за народними повір’ями не варто нарікати на своє життя чи долю, відмовляти у допомозі чи милостині тим, хто цього потребує, а також починати далекі подорожі.
Що можна робити завтра
У православний день пам’яті святих сьогодні звертаються до священномучеників Акепсима, Іосифа та Аіфала з проханням: “Моліться за нас перед Богом”. У давнину в цей день займалися прядінням льону та ткацтвом. Господині ж готували ягідний кисіль і пироги з ягодами, що дозріли восени.