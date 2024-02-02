3 лютого — яке церковне свято, чому від цього дня потрібно відрахувати сім ранкових морозів

Завтра, 3 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Симеона і Святої пророчиці Анни. Симеон і Анна були праведними людьми, які жили в Єрусалимі в часи народження Ісуса Христа. Симеон був одним з перекладачів Святого Письма з івриту на грецьку мову, і йому було обіцяно, що він не помре, доки не побачить Спасителя. Анна була вдовою, яка присвятила своє життя молитві і посту в храмі, і мала дар пророцтва. Обоє зустріли Марію і Йосипа, коли вони принесли маленького Ісуса в храм на 40-й день після Його народження. Симеон взяв Ісуса на руки і прославив Бога, а Анна розповіла всім, хто чекав на визволення Ізраїлю, про народження Месії.

Прикмети 3 лютого

Народні прикмети 3 лютого / Фото: Pexels

Сильний вітер — скоро прийде відлига.

Вночі яскраві зорі — до похолодання.

Лежить сніг — літо буде дощовим.

Що завтра не можна робити

Під особливою забороною цього дня лінощі та небажання займатися домашньою роботою. Але переставляння меблів краще перенести на інший день, тому що цей процес принесе в ваше життя небажану метушню.

Що можна робити завтра

Від цього дня потрібно було відрахувати сім ранкових морозів. Вірили, що після цього прийде справжня весна. Також існувало повір'я, чим більше сил вкладеш в різні справи цього дня, тим менше роботи буде навесні.

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