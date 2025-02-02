3 лютого — яке церковне свято, всім батькам слід зробити цього дня одну важливу річ

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 лютого, в православному календарі день пам’яті святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці. Святий Симеон був праведним і благочестивим старцем, який жив у Єрусалимі. Згідно з Переданням, він був одним із 72-х перекладачів, які перекладали Святе Письмо (Старий Завіт) з єврейської на грецьку мову (Септуагінта) за наказом єгипетського царя Птолемея II у III столітті до Різдва Христового.

Під час роботи над книгою пророка Ісаї він натрапив на слова: "Ось Діва зачне і народить Сина" (Іс. 7:14). Симеон засумнівався у цій фразі й хотів виправити її, але Ангел Господній з’явився йому і сказав, що він не помре, поки не побачить виконання цього пророцтва. Завдяки цьому чуда він прожив понад 300 років, очікуючи зустрічі з Христом.

Коли Марія та Йосиф принесли Ісуса до Єрусалимського храму, Симеон, натхненний Святим Духом, упізнав у Немовляті Спасителя. Він узяв Його на руки та промовив відому молитву: "Нині відпускаєш раба Твого, Владико…" (Лк. 2:29-32). Цими словами Симеон сповістив, що побачив Спасителя і тепер може відійти з миром. Також він прорік Марії про майбутні страждання Христа: "І тобі самій меч пройме душу" (Лк. 2:35), – передбачаючи її материнський біль під час розп'яття Ісуса.

Після цієї події Симеон мирно відійшов у вічність. Його святі мощі зберігалися в Константинополі, а потім були перенесені до Венеції.

Свята Анна була старою благочестивою вдовою, дочкою Фануїла з коліна Асирового. Після смерті чоловіка вона вже 84 роки служила при Єрусалимському храмі постом і молитвою. Коли Симеон Богоприємець узяв Немовля Ісуса на руки, Анна також підійшла і, натхненна Святим Духом, почала пророкувати про Нього всім, хто чекав приходу Месії. Вона говорила, що Христос принесе спасіння Ізраїлю і стане світлом для народів.

Анна символізує вірність і терпіння у чеканні на Господа. Вона є прикладом постійної молитви, служіння Богу та духовного прозріння.

Прикмети 3 лютого

Народні прикмети 3 лютого / Фото: Pexels

Погода безхмарна — весна прийде рано.

Сухий, але холодний день пророкує спекотний серпень.

Погожа погода — такою ж вона буде навесні.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна ігнорувати бажання дітей, адже святих Симеона і Анну вважають їхніми покровителями. Не слід носити одяг чорного кольору, тому що цим ви накличете на себе біди.

Що можна робити завтра

Батькам потрібно обов'язково прочитати молитву про здоров'я своїх дітей. Також подружжя проводить ритуал для зміцнення родини. Для цього пара бралася за руки, виходила на подвір'я, а потім промовляла: "Що Бог з'єднав, то людині роз'єднати не під силу".

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