3 найкращі стрижки для жінок за 40: омолоджують, коригують овал обличчя, додають локонам об’єму

Стилісти назвали три топові стрижки на літо 2024. Такі зачіски омолоджують, роблять волосся об’ємним та рухливим, не потребують укладання і частого оновлення. Розповідаємо, які найкращі стрижки для жінок за 40, щоб омолодитися й увиразнити свою природню красу.

Боб

Які омолоджувальні стрижки для жінок 40+

Стилісти називають таку стрижку "вічною класикою". Бо вона так полюбилася жінкам усього світу, що перебуває на піку шаленої популярності вже багато років поспіль і стільки ж не збирається здавати своїх позицій. Багатошаровий боб кардинально омолоджує, коригує овал обличчя, прибираючи непотрібну важкість у нижній зоні. Ця зачіска абсолютно не потребує укладання, достатньо збити локони руками, щоб вона набула правильної форми. Перукарі не рекомендують робити занадто укорочений боб, особливо жінкам 40+, оскільки він може підкреслити вікові зміни на шкірі обличчя та шиї.

Шеггі

Які омолоджувальні стрижки для жінок 40+

Це багатошарова градуйована стрижка, акцентована косим чи рваним чубчиком. Вона підходить до будь-якого типу обличчя та структури локонів. Багатошаровість зачіски створює ефект рухливого волосся, тому кожна жінка з такою стрижкою виглядатиме молодо та грайливо. Зачіска надає локонам об’єму в потрібних місцях і робить їх візуально густішими та здоровішими. Стрижка гарно відростає, тому її можна не оновлювати упродовж восьми місяців.

Каскад з чубчиком-шторкою

Які омолоджувальні стрижки для жінок 40+ / Фото: pixabay.com

Якщо доповнити цю стрижку таким ефектним чубчиком, можна "стерти" років п’ятнадцять. Тому жінки усього світу полюбляють саме такий варіант каскаду. Стилісти рекомендують робити цю стрижку на коротке волосся чи локони середньої довжини. Особливої укладки ця зачіска не потребує, для виразності й омолоджувального ефекту можна експериментувати з проділом.

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