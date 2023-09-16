Як утримати чоловіка: 3 помилки, які можуть відштовхнути партнера на початку стосунків

Якщо ваш пратнер віддалився на початку стосунків, потрібно не робити цих помилок і дотримуватися семи порад.

Досить часто стосунки зав’язуються та розвиваються дуже стрімко, а потім партнер віддаляється і згодом взагалі зникає. Яких помилок потрібно уникати, а яких правил варто дотримуватися, щоб не відштовхнути від себе партнера на початку взаємин, - читайте далі.

Чому чоловіки зникають на початку стосунків: 3 помилки, яких не варто робити

Коли чоловік не хоче продовжувати взаємини, які тривають не так довго, значить жінка зробила якусь із трьох помилок, через які зазвичай перериваються стосунки.

Привласнення чоловіка. «Тепер ти мій», – це позиція, яка ні до чого доброго стосунки зазвичай не приводить. Не слід розпочинати самостійне полювання на свого партнера, контролювати його чи бігти приміряти весільну сукню на початку стосунків. Не варто також відкриватися партнерові, оскільки він може не відчувати потреби відкриватися вам. Під таким тиском чоловікові не комфортно, він може почуватися винними, бо не готовий вам відповісти тим самим. Тому спочатку партнер може дистанціюватися, а потім просто зникнути, не сказавши ні слова. Ти чоловік, ти зобов’язаний. Часто жінки висувають претензії та вимоги до своїх партнерів, яким самі зовсім не відповідають. Тому чоловіки біжать від вимогливих пані якнайдалі. Перш ніж щось вимагати, потрібно подумати, що ви можете запропонувати йому натомість. Якщо ви хочете справжніх почуттів і довготривалих стосунків, даруйте чоловікові більше, ніж очікуєте від нього. І він обов’язково відповість вам взаємністю, йому постійно буде хотітися зробити щось для вас приємне. Чоловік повинен вирішувати проблеми. На початку стосунків всі очікують лише щастя. Ніхто не хоче думати про соціальний тиск, проблеми чи хвороби. Жінкам також не дуже хочеться спілкуватися з проблемними чоловіками. Від стосунків, особливо на перших етапах очікують радості, задоволення та позитивних емоцій. Так завжди складається, що гідним чоловікам не цікаві ті жінки, які потребують від них допомоги. Чоловік сам допоможе жінці з великим задоволенням тоді, коли вона не вимагатиме нічого від нього. Тому кожна жінка повинна сама навчитися вирішувати свої проблеми, це аж ніяк не зробить її менш привабливою в очах чоловіка. Навпаки, самостійна жінка більше надихає чоловіків, тому поряд такої завжди буде партнер їй під стать.

Як правильно вести себе на початку стосунків: 7 порад, які допоможуть побудувати щасливі взаємини

Зрозуміти, що чоловік не є джерелом вашого щастя. На жаль, багато жінок вірять у те, що коли в житті з’явиться чоловік, то це врятує від самотності і подарує купу щастя. Але щастя складається у рівній мірі з сукупності усіх боків життя, а не лише зі стосунків. Тому жінка ніколи не буде щасливою, якщо прив’язуватиметься за чоловіка, як за рятівний круг. Головна цінність у вашому житті – це ви. Як завжди буває, все, що приходить несподівано – найкраще для нас, це стосується також відносин. Ви, наприклад, занурилися з головою у свою кар’єру, пішли на курси самовдосконалення чи іноземної мови, а тут і чоловік вашої мрії несподівано з’являється. Це трапляється тому, що жінка почувається самодостатньою та вільною приймати будь-які рішення. Тому не забувайте цінувати себе, бо лише ви - найголовніша у своєму житті, тому завжди ставте себе на перше місце. Не варто розповідати своєму чоловікові про минулі невдалі романи. Так, у кожної жінки є свої історії зрад та образ. Але на початковому етапі стосунків не варто відкривати все своє минуле, тим паче, на першому побаченні. Оскільки ви абсолютно ще не знаєте чоловіка, як він сприйме цю інформацію, і чи не буде під час першого ж конфлікту ця історія використана проти вас. Пам’ятайте, перш ніж відкриватися та довіряти людині, ви повинні дати їй час, щоб вона це заслужила. Не анкетуйте свого чоловіка. Не варто ставити на перших побаченнях купу запитань, тим паче особистих. Чому дружина покинула? Чи були проблеми із законом, банками або сексом? Оскільки чоловік почуватиметься, як на допиті. Так, це нормально, бажати дізнатися про свого партнера якомога більше, але до відвертості спонукатиме, навпаки, дружнє та легке спілкування. Не обговорюйте з ним свої недоліки. Дуже багато дівчат, не замислюючись, починають обговорювати свої вади та недоліки: не такі ноги, повненька, шкіра не пружна або волосся не таке. Не варто, звичайно, подавати себе чоловікові, як ідеал, але й так поводитися не слід. Якщо це ваш чоловік, він вас прийматиме з усіма вашими особливостями, навіть коли вони вам не дуже подобаються. Прийняття без бажання переробити чи виховати – це один із найголовніших ключів до міцних, довгих та щасливих стосунків. Не виховуйте свого партнера. Ніколи не вказуйте своєму партнерові, що йому робити, з ким спілкуватися, як реагувати на ті чи інші події. Для кожного з нас недоторканність честі та гідності – це святі принципи здорового спілкування. Слід пам’ятати, що необхідно дотримуватися меж як свого особистого простору, так простору вашого партнера. Тоді з чоловіком можна буде справді побудувати міцні та якісні стосунки. Не поспішайте. Перш ніж зізнаватися у почуттях чи будувати плани на майбутнє, потрібно дати собі та своєму чоловікові час. Щоб краще пізнати одне одного до того, як говорити про кохання. Але не соромтеся відповідати взаємністю, якщо ініціатором зізнання буде він. Якщо ви налаштовані на серйозні стосунки, і ваша мета – вийти заміж, то варто про це сказати партнерові, але вже через два-три місяці.

Читайте також:

10 ознак того, що ваш чоловік вас не любить

Ця фраза зміцнить ваш шлюб і покращить стосунки: що потрібно говорити коханій людині