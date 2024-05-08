3 речі, яких треба позбутися жінкам за 50, бо вони старять і спотворюють образ

Стилісти рекомендують всім жінкам за п’ятдесят прибрати ці речі зі свого гардеробу.

Модні експерти порадили жінкам зрілого віку прибрати ці речі зі свого модного арсеналу, оскільки вони не лише додають віку, а й псують загальний образ. Розповідаємо, яких речей категорично не можна носити жінкам за 50.

Джинси низької посадки з дірками

Яких речей не можна носити жінкам за 50 / Фото: pixabay.com

Так як джинси – це універсальна річ у гардеробі кожної жінки, то їх може бути декілька моделей. Але жінкам за 50 варто уникати рваних джинсів з низькою посадкою. По-перше, вони більше не актуальні й навряд чи повернуться в моду найближчими роками. По-друге, така модель спотворює фігуру, а якщо є якісь недоліки, то такі штани обов’язково їх підкреслюватимуть. Натомість, краще вибирати модель з високою посадко, прямого крою і класичного синього відтінку. У таких джинсах кожна жінка почуватиметься елегантною та розкішною водночас. До того ж, вони відмінно маскуватимуть недоліки, приховуватимуть зайві кілограми й видовжуватимуть фігуру, роблячи її стрункою.

Сумка та взуття одного кольору

Яких речей не можна носити жінкам за 50 / Фото: Freepik

Такий тандем вже давно не актуальний, тому ваш образ не гратиме вам на користь. Також усім жінкам за 50 стилісти рекомендують відмовитися від чорного взуття та чорних сумок, бо цей колір лише підкреслюватиме вік. Натомість рекомендується вибирати аксесуари та черевики різних, але однотонних кольорів. Тут обмежень немає, головне, щоб речі були без дешевої фурнітури, з якісного матеріалу та гармоніювали між собою. Наприклад, якщо у вас взуття шоколадного кольору, то сумку можна вибрати світлого бежевого чи молочного відтінку.

Старомодні прикраси

Яких речей не можна носити жінкам за 50 / Фото: Freepik

Так, вінтажні речі можуть увиразнити образ, якщо це молода жінка. А для пані, яким за 50, краще вибирати прикраси, які акцентуватимуть сучасний стиль. Це можуть бути як масивні прикраси, так і більш стримані, головне, щоб це не були вінтажні ювелірні вироби, буси з каміння чи дешева біжутерія. Оскільки всі ці варіанти не будуть робити ваш аутфіт стильним та виразним, навпаки, здешевлюватимуть образ.

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