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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
2 хв

3 серпня — яке церковне свято, чому не можна виносити сміття і прибирати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 3 серпня

Церковне свято 3 серпня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 3 серпня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста. Ісаакій (Ісаак) — був відомим отцем-християнським аскетом, богословом і містиком.

Преподобний Долмат — святий, який теж був аскетом і відлюдником, часто згадується разом зі святими Фавстом і Ісаакієм як приклад чеснот і духовної боротьби.

Історично відомо, що Долмат був учнем або співподвижником Фавста, і вони разом жили в пустелі або в монастирі, де дотримувалися суворої аскези.

Преподобний Фавст — відомий християнський подвижник, який вів життя відлюдника, аскета і наставника в духовній мудрості. Його ім’я нерідко згадується поряд з Ісаакієм і Долматом.

Фавст, за церковною традицією, відомий як великий подвижник, який допомагав багатьом іншим християнським ченцям у духовному зростанні.

Прикмети 3 серпня

Народні прикмети 3 серпня / © unsplash.com

Народні прикмети 3 серпня / © unsplash.com

  • Якщо 3 серпня тепло й ясно — осінь буде теплою та сухою.

  • Дощ 3 серпня — до мокрої осені.

  • Якщо ранковий туман 3 серпня густий — найближчі дні будуть сонячними.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, 3 серпня слід уникати ліні: якщо весь день провести без діла, лежачи, незабаром можна захворіти. Особливо суворо заборонено цього дня розпочинати прибирання або виносити сміття — вважається, що це призведе до того, що гаманець залишиться порожнім. Тож краще берегти сили й не починати справ, пов’язаних із очищенням дому.

Що можна робити завтра

За народними уявленнями, 3 серпня — це день, коли будь-яка розпочата справа матиме успішний результат і принесе добрі плоди. Цей день вважається сприятливим і для укладення шлюбу: хоча під час посту вінчання не проводять, зареєструвати шлюб у цей період цілком дозволено.

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