Церковне свято 3 січня / © unsplash.com

Завтра, 3 січня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Малахії. Малахія — останній пророк Старого Завіту, автор однойменної книги пророків. Його ім’я в перекладі з єврейської означає «Мій посланець». Традиційно вважається, що він жив у V столітті до Різдва Христового, в часи після повернення євреїв з Вавилонського полону та відновлення Храму у Єрусалимі.

Малахія пророкував у період стабілізації юдейської держави після періоду колонізації Персією. Малахія — це пророк переходу. Він закриває біблійний період старозавітніх пророків і передає народу надію на відновлення духовності та прихід Месії. У християнській традиції його книга часто читається як підготовка до Різдва Христового.

Церковне свято 3 січня — день пам’яті святого мученика Гордія

Гордій народився наприкінці ІІІ століття в Кесарії Каппадокійській (сучасна Туреччина) у християнській родині. З юності він вирішив служити державі і вступив до римського війська. Завдяки відвазі та військовій майстерності здобув посаду сотника (центуріона) — командира солдатів.

Хоча Гордій був успішним військовим, глибока віра в Христа перетворила його серце. За початку гонінь на християн він усвідомив, що не може служити ідолам чи напоказ виконувати язичницькі обряди. Щоб підготувати себе до відкритого сповідання віри і страждання за Христа, склав військові почесті та пішов у пустелю, жив у самотності, проводячи час у молитві, пості та духовній підготовці.

320 року, коли в місті проводили paganські ігри на честь богів, Гордій сміливо з’явився серед народу та проголосив себе християнином, зневажаючи ідолів і відкрито свідчив про свою віру. Його негайно схопили і привели до префекта (наглядача міста). Незважаючи на тортури й побої, він не відрікся від Христа. За це був засуджений і страчений — відсічено голову мечем.

Прикмети 3 січня

Народні прикмети 3 січня / © unsplash.com

Якщо немає снігу — весна буде ранньою.

Яка погода 3 січня — таким буде і вересень.

Птахи на землі ходять — буде відлига, на верхівках дерев — буде мороз.

Що завтра не можна робити

За стародавніми народними прикметами цього дня не можна вихвалятися — ні своїм добробутом, ні матеріальним достатком, ні здоров’ям, ні досягненнями дітей, бо вважалося, що все це Гордій може відняти. Також не рекомендується вкладати гроші та розпочинати будь-які нові справи чи проєкти.

Що можна робити завтра

Віряни звертаються зі своїми молитвами до святих Гордія та Малахія. Вони вважаються покровителями тих, хто потерпає від тяжких хвороб, епілепсії або одержимості злими силами, тому до святих просять захисту та полегшення страждань.