3 січня — яке церковне свято, чому дівчатам не бажано одягати нове вбрання

Завтра, 3 січня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Гордія. Святий мученик Гордій був сотником римського війська, який відмовився від своєї посади і поклоніння ідолам, і відійшов до пустелі, щоб жити за вірою в Христа. Коли імператор Лікіній почав гоніння на християн, Гордій повернувся до свого рідного міста Кесарії Кападокійської і засвідчив свою віру перед градоначальником. За це його піддали жорстоким мукам і зарізали мечем.

Церковне свято 3 січня — день пам'яті пророка Малахія

Пророк Малахія був останнім із старозавітних пророків, який жив і пророкував у Єрусалимі близько 450 р. до н. е. Він народився у Софах із племені Завулона і віддав своє життя служінню Богові. Він засуджував народ і священників за їхнє відступництво від закону Божого і за їхнє нещире жертвопринесення. Він також передрікав прихід Месії, явлення Іоанна Хрестителя і Страшний суд. Його ім’я означає "Мій посланець" або "Мій ангел".

Прикмети 3 січня

Народні прикмети 3 січня / Фото: Pexels

Вдень сніжить — вночі буде мороз.

Іній на деревах — до ясної погоди найближчими днями.

Яка погода, таким буде березень.

Що завтра не можна робити

В давнину наші предки вірили, що в цей період землею розгулює нечисть, тому намагалися не згадувати її в розмовах, щоб не накликати. Також не гуляли на самоті. А дівчатам заборонялося одягати нове вбрання, існувало повір'я, що тоді вона буде нещасливою весь рік.

Що можна робити завтра

Згідно з народними повір'ями відьми могли цього дня до смерті задоїти корову, тому домашню худобу годували пшеницею чи вівсянкою з молоком, намовляли, молилися про її здоров'я. А ще над хлівом вивішували запалену свічку, яка повинна була відлякати нечисть.

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