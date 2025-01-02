3 січня — яке церковне свято, навіщо вмиватися крижаною водою з криниці чи джерела

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 січня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Малахії. Святий пророк Малахія – останній з 12 малих пророків Старого Завіту. Його книга завершує канон старозавітних пророчих текстів. Ім'я "Малахія" в перекладі з єврейської означає "Мій ангел" або "Мій посланець". Він жив і проповідував у V столітті до Різдва Христового, після повернення євреїв з вавилонського полону, у період відновлення Храму та релігійного життя Ізраїлю.

Його пророча діяльність відбувалася під час правління перського царя Артаксеркса I (465–424 до н. е.), коли юдеї вже повернулися з вавилонського полону. Народ Ізраїлю зіткнувся з духовним занепадом, корупцією серед священиків і байдужістю до виконання Божого Закону. Малахія викривав священників за їхню нещирість і зневагу до жертвоприношень. Він закликав народ до вірності Богові, нагадуючи про Його велику любов і обіцянки благословення за послух. Пророк застерігав про День Господній – час суду й очищення, коли Господь покарає нечестивих і благословить праведних.

Малахія передбачив прихід Іоанна Хрестителя, який готуватиме шлях Месії: "Ось Я посилаю Свого посланця, і він приготує шлях переді Мною" (Мал. 3:1). Також він говорив про новий Завіт, який буде досконалішим і вічним.

Церковне свято 3 січня — день пам'яті святого мученика Гордія

Гордій народився в Кесарії Каппадокійській (територія сучасної Туреччини). Від дитинства він відзначався благочестям і любов'ю до Бога. Згодом Гордій став воїном і служив у римській армії, досягнувши високого становища завдяки своїм здібностям і відданості.

Під час правління імператора Лікінія (308–324), відомого своїми жорстокими переслідуваннями християн, Гордій вирішив залишити військову службу, яка вимагала участі в язичницьких ритуалах, що суперечили його християнській вірі. Він відійшов у пустелю, де провів час у пості, молитві та духовних роздумах.

Коли гоніння на християн посилилися, Гордій вирішив відкрито засвідчити свою віру. Під час язичницького свята він прийшов на міську площу Кесарії та перед великою кількістю людей голосно проголосив себе християнином. Його сміливість викликала гнів язичників, і Гордія схопили. На суді він твердо відмовився поклонятися ідолам і знову визнав свою віру в Ісуса Христа. Попри погрози та тортури, Гордій залишався непохитним. Його стратили, ймовірно, через відсічення голови або іншим жорстоким способом, але точні деталі страти залишаються невідомими.

Гордій був прославлений як мученик за віру. Його життя стало прикладом для християн, які прагнули залишатися вірними Христу навіть перед обличчям переслідувань.

Прикмети 3 січня

Народні прикмети 3 січня / Фото: Unsplash

На світанку небо червоного кольору — буде хуртовина.

Птахи голосно співають — до відлиги найближчим часом.

Ворони ходять по землі — чекайте на потепління.

Що завтра не можна робити

Нікому не розповідайте свої погані сни — вони обов'язково збудуться. Також наші предки вважали, що не можна бажати цього дня щастя і успіху, інакше все відбудеться навпаки.

Що можна робити завтра

Щоб мати міцне здоров'я, наші предки цього дня обов'язково вмивалися крижаною водою з криниці або джерела. Захищали від злих духів домашню худобу, даючи їй вівсяну чи пшеничну кашу на молоці і читаючи молитву.

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