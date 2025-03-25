3 столові ложки цього підживлення – петрушка зійде за лічені дні й ростиме, як на дріжджах

Часто буває, що петрушка дуже повільно сходить і погано росте, хоча технології висівання було дотримано. Та досвідчені господарі знають, як вирішити цю проблему за допомогою одного підживлення.

Якщо ви хочете, щоб петрушка швидше виросла, була зеленою та соковитою, треба підживити ґрунт одним простим і доступним добривом. Три ложки вистачить для того, щоб зелень буквально "прокинулася" і росла з подвоєною силою.

Чим підживити петрушку навесні, щоб швидко росла, була зеленою та соковитою

Петрушка любить фосфор, тому ґрунт треба підживити суперфосфатом. Необхідно закласти три столові ложки добрива на кожен квадратний метр – і зелень зійде навіть з не дуже якісного насіння.

Є ще один чарівний інгредієнт для петрушки – це деревний попіл. Калій, що в ньому міститься, допомагає петрушці швидше вкорінюватися і нарощувати зелену масу. А фосфор відповідає за розвиток кореневої системи. Саме тому петрушка, підживлена такими добривами, швидше сходить, стає міцною та соковитою.

Як правильно вносити попіл на грядку? Однієї склянки підживлення буде досить на один квадратний метр. За хмарної погоди деревний попіл можна розсипати в міжряддях на вологому ґрунтові. А якщо земля суха і на вулиці жарко, то ґрунт спочатку треба добре полити, а вже потім посипати його золою.

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