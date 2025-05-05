Білі речі завжди залишаються в моді, бо це вічна класика, що символізує чистоту й елегантність. Однак із часом одяг втрачає свій первозданний білосніжний колір, набуваючи жовтуватого чи сіруватого відтінку. Так, наразі є безліч відбілювальних засобів, однак їхнє регулярне використання призводить до швидкого зношування тканини і часто не дає бажаного ефекту. Розповідаємо, як відбілити одяг за допомогою підручних засобів, які напевно є в кожному домі.

Кухонна сіль і розпушувач. Ця комбінація вважається найефективнішим відбілювальним засобом, який на відмінно справляється з проблемою і не шкодить тканині. Для приготування відбілювача треба взяти 4 літри окропу, 2 столові ложки солі, столову ложку розпушувача і все ретельно перемішати. Білий одяг треба замочити в цьому розчині на годину, а потім випрати як зазвичай.

Харчова сода не лише відбілює речі, позбавляючи їх жовтизни та сірості, а й убиває всі мікроби, що є причиною неприємного запаху. Достатньо засипати склянку соди у відсік разом із пральним порошком і запустити цикл прання.

Сода й лимонний сік. Така паста буде дієвою для видалення стійких забруднень та відбілювання. Треба вичавити сік з половинки лимона та змішати з содою, щоб утворилася пастоподібна суміш. Засіб треба нанести на заплямовані місця, залишити на 10 хвилин, щоб паста відпрацювала, потім відправити річ до пралки.