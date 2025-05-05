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3 столові ложки у воду — білі речі будуть, як нові: жовтизна та сірість зникнуть, наче й не було
Такі способи відбілювання довели свою ефективність, бо ними користувалися ще тоді, коли не було потужних хімічних засобів. До того ж, ці методи не лише економічно вигідні, а й безпечні для більшості тканин.
Білі речі завжди залишаються в моді, бо це вічна класика, що символізує чистоту й елегантність. Однак із часом одяг втрачає свій первозданний білосніжний колір, набуваючи жовтуватого чи сіруватого відтінку. Так, наразі є безліч відбілювальних засобів, однак їхнє регулярне використання призводить до швидкого зношування тканини і часто не дає бажаного ефекту. Розповідаємо, як відбілити одяг за допомогою підручних засобів, які напевно є в кожному домі.
Як позбутися жовтизни та сірості на білих речах за допомогою копійчаних засобів
Кухонна сіль і розпушувач. Ця комбінація вважається найефективнішим відбілювальним засобом, який на відмінно справляється з проблемою і не шкодить тканині. Для приготування відбілювача треба взяти 4 літри окропу, 2 столові ложки солі, столову ложку розпушувача і все ретельно перемішати. Білий одяг треба замочити в цьому розчині на годину, а потім випрати як зазвичай.
Харчова сода не лише відбілює речі, позбавляючи їх жовтизни та сірості, а й убиває всі мікроби, що є причиною неприємного запаху. Достатньо засипати склянку соди у відсік разом із пральним порошком і запустити цикл прання.
Сода й лимонний сік. Така паста буде дієвою для видалення стійких забруднень та відбілювання. Треба вичавити сік з половинки лимона та змішати з содою, щоб утворилася пастоподібна суміш. Засіб треба нанести на заплямовані місця, залишити на 10 хвилин, щоб паста відпрацювала, потім відправити річ до пралки.
Оцет вважається універсальним засобом для відбілювання речей та пом’якшення тканини. До того ж, він може замінити кондиціонер для білизни, достатньо склянки на одне прання, щоб речі були неймовірно білими та м’якими.