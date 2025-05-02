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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
3 хв

3 травня — яке церковне свято, про що важливо молитися святому Теодосію

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 3 травня

Церковне свято 3 травня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 3 травня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Теодосія Печерського. Преподобний Теодосій Печерський — видатна духовна постать, яка визначально вплинула на формування чернечого життя та морального обличчя Київської Русі. Його життя — це приклад радикального зречення світу, глибокої віри, жертовної любові до людей і послідовного служіння Богові.

Теодосій народився приблизно 1009 року в місті Васильєві (нині Васильків на Київщині) у заможній, але суворій родині. Ще змалку він виявляв незвичну для свого віку побожність, прагнення до самотності й молитви. На відміну від більшості однолітків, він уникав гучних розваг і мирських задоволень, натомість шукав спілкування з Богом і духовну тишу. Мати, не розуміючи його внутрішнього поклику, часто карала сина за “дивну” поведінку — носіння грубого одягу чи прагнення жити у самотності.

Не витримавши тиску, юний Теодосій залишив батьківський дім і вирушив до Києва. Тут, на схилах Дніпра, він знайшов духовний притулок — приєднався до преподобного Антонія, який у печерах вів подвижницьке життя. У цих умовах, далеких від будь-якого комфорту, Теодосій постригся в ченці й почав надзвичайно суворий аскетичний шлях: жив у вузькій печері, носив важкий одяг, майже не спав, багато працював фізично, постував, молився безперервно.

Згодом спільнота почала зростати, і коли помер перший ігумен Варлаам, братія обрала Теодосія настоятелем. Він прийняв цю відповідальність зі смиренням, але взявся за глибоку реформу монастирського життя. З Константинополя він запозичив Студійський устав — зразок суворої чернечої дисципліни, що став основою для монастирського устрою на Русі.

Під керівництвом Теодосія Печерський монастир перетворився на зразкову обитель: були збудовані церкви, келії, трапезні, господарські приміщення. Але головне — це була жива спільнота любові, смирення й жертовної праці. У монастирі давали притулок бездомним, лікували хворих, годували голодних, навчали безграмотних.

Хоча сам Теодосій не залишив багато письмових творів, його духовна спадщина була зафіксована учнями. Особливо цінним є “Житіє преподобного Теодосія”, написане Нестором Літописцем — не лише духовна біографія, а й літературна пам’ятка, що започаткувала київську агіографічну традицію.

Саме за Теодосія в монастирі почали систематично записувати події — так зародилася літописна справа на Русі.

Преподобний Теодосій прожив життя, повністю віддане Богові й людям. Помер він 3 травня 1074 року. Його нетлінні мощі зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Прикмети 3 травня

Народні прикмети 3 травня / © unsplash.com

Народні прикмети 3 травня / © unsplash.com

  • Дощ цього дня — на грибне літо.

  • Якщо береза рясно розпустила листя — буде волога весна й дощове літо.

  • Ясна й тиха погода цього дня — до врожайного літа.

Що завтра не можна робити

Цього дня слід утриматися від усього, що порушує тишу, зосередженість і духовну зосередженість. Не варто вживати грубих слів, сваритися, гніватися чи навіть безтурботно жартувати. Також цього дня не беруться за хатні клопоти — не прибирають, не шиють, не в’яжуть, не вишивають і не займаються жодною фізичною працею: не рубають дров, не пиляють, не ріжуть. Це час для мовчазної молитви, скорботи та внутрішнього очищення.

Що можна робити завтра

Святого Теодосія вважали цілителем, тож у цей день до нього зверталися з молитвами про зцілення та полегшення недуг. Його просили про підтримку в часи хвороб, особливо тоді, коли інші засоби не допомагали. Наші пращури вірили в цілющу силу вогню навіть після його згасання — тому застосовували вугілля як оберіг від лихоманки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
318
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