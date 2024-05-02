3 травня — яке церковне свято, не робіть одну річ, щоб потім не плакати протягом 40 днів

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 3 травня, в православному календарі день пам’яті мучеників Тимофія і Маври. Відомі своєю вірністю та мужністю, вони жили у 3-му столітті в місті Фіваїд у Єгипті. Їхня історія пов’язана з часами гонінь на християн під час правління римського імператора Діоклетіана.
Тимофій був читцем у церкві і відомий своїм відданням християнській вірі. Його заарештували через те, що він відмовився віддати священні книги язичникам. Він нещодавно одружився з Маврою, яка підтримувала чоловіка у його християнських переконаннях. Їх обох взяли під варту, Мавру водночас намагалися підкупити, щоб вона відмовилася від своєї віри, та жінка стійко витримала всі тортури.
Тимофія мучили, вставляючи розпечені жезли у вуха та очі, що призвело до втрати зору і слуху, але він залишався непохитним у своїй вірі. Мавру також мучили, але вона залишилася вірною своєму чоловікові та своїй вірі. Врешті-решт, їх обох розіп’яли на хрестах.
Прикмети 3 травня
- Грозові хмари на небі — погода погіршиться.
- Вранці немає роси — до дощового літа.
- Гуси піднімають крила і махають ними — чекайте на сильний вітер.
Що завтра не можна робити
Заборонялося приймати в подарунок чи дарувати носові хустинки, вірили, що це принесе лише хворобу. Також наші пращури намагалися не розливати молоко, адже існувала думка, що це призведе до сварок в родині. Не дозволялося сумувати, тому що тоді доведеться плакати протягом 40 днів.
Що можна робити завтра
Вважалося, як сімейна пара проведе цей день, так мине і весь рік. Також цього дня йшли на город, щоб посадити капусту.
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