3 травня — яке церковне свято, не робіть одну річ, щоб потім не плакати протягом 40 днів

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 травня, в православному календарі день пам’яті мучеників Тимофія і Маври. Відомі своєю вірністю та мужністю, вони жили у 3-му столітті в місті Фіваїд у Єгипті. Їхня історія пов’язана з часами гонінь на християн під час правління римського імператора Діоклетіана.

Тимофій був читцем у церкві і відомий своїм відданням християнській вірі. Його заарештували через те, що він відмовився віддати священні книги язичникам. Він нещодавно одружився з Маврою, яка підтримувала чоловіка у його християнських переконаннях. Їх обох взяли під варту, Мавру водночас намагалися підкупити, щоб вона відмовилася від своєї віри, та жінка стійко витримала всі тортури.

Тимофія мучили, вставляючи розпечені жезли у вуха та очі, що призвело до втрати зору і слуху, але він залишався непохитним у своїй вірі. Мавру також мучили, але вона залишилася вірною своєму чоловікові та своїй вірі. Врешті-решт, їх обох розіп’яли на хрестах.

Прикмети 3 травня

Народні прикмети 3 травня / Фото: Unsplash

Грозові хмари на небі — погода погіршиться.

Вранці немає роси — до дощового літа.

Гуси піднімають крила і махають ними — чекайте на сильний вітер.

Що завтра не можна робити

Заборонялося приймати в подарунок чи дарувати носові хустинки, вірили, що це принесе лише хворобу. Також наші пращури намагалися не розливати молоко, адже існувала думка, що це призведе до сварок в родині. Не дозволялося сумувати, тому що тоді доведеться плакати протягом 40 днів.

Що можна робити завтра

Вважалося, як сімейна пара проведе цей день, так мине і весь рік. Також цього дня йшли на город, щоб посадити капусту.

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