Завтра, 3 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського. Святий Антим народився в Нікомедії (сучасний Ізміт, Туреччина) в III столітті. З юних років він відзначався благочестям і добрими моральними якостями. Згодом став єпископом Нікомедійським. Під час гонінь на християн, що розпочалися в період правління імператора Діоклетіана, Антим активно підтримував свою паству, надсилаючи їй листи з настановами та втіхою. Одного з таких листів було перехоплено і передано імператору Максіміану, що призвело до арешту святого.

Після арешту Антима допитували та вимагали відректися від християнської віри. Він відмовився відмовитися від своєї віри і був засуджений до страти. Святий Антим був обезголовлений 303 року.

Церковне свято 3 вересня — день пам’яті святого преподобного Теоктиста

Святий Теоктист народився в місті Єраполь (сучасна Туреччина). З юних років він прагнув до духовного життя, залишивши рідний дім, він вирушив до Єрусалима. Там він оселився в лаврі Фаран, розташованій приблизно за шість миль від міста. У монастирі він знайшов келію, де присвятив себе молитві та боротьбі зі спокусами. Пізніше до нього приєднався святий Євтимій Великий, і разом вони вели спільне чернече життя, підтримуючи один одного у духовних подвигів.

Святий Теоктист був відданим учнем святого Євтимія Великого. Вони разом проводили час у молитвах, постах та інших чернечих практиках. Їхнє спільне життя стало прикладом для інших ченців, і багато людей приходили до них, шукаючи духовного наставництва. З часом святий Теоктист був призначений ігуменом лаври святого Євтимія.

Під керівництвом святого Теоктиста лавра святого Євтимія процвітала. Він організував монастирське життя, заснував нові келії та сприяв духовному розвитку братії. Його мудре керівництво та благочестиве життя залишили глибокий слід в історії християнського монашества.

Святий преподобний Теоктист упокоївся 3 вересня 467 року в Юдейській пустелі.

Прикмети 3 вересня

3 вересня сонячно, то ще чотири дні буде тепло.

Південний вітер до теплої погоди.

Багато жолудів — на Різдво буде багато снігу.

Що завтра не можна робити

Народні прикмети цього дня радять підтримувати порядок у домі та утриматися від романтичних зізнань.

Що можна робити завтра

Народні прикмети радять саме цього дня зробити ретельне прибирання: позбутися мотлоху та непотрібних речей, передавши цінні — тим, хто потребує, а решту — спалити, якщо є така можливість. У народі навіть існувала приказка: “На місце старого обов’язково прийде нове й добре, а рік пройде вдало”. Цікаво, що колись старе взуття не викидали, а вішали на паркан — вірили, що воно оберігає дім від псування та пристріту.