3 вересня — яке церковне свято, чому після заходу сонця самотнім дівчатам не можна виходити з дому

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського. Він був видатним християнським святителем і мучеником, який жив у III столітті. Він був єпископом у місті Нікодимія (нині Ізміт, Туреччина) і відзначався своїм благочестям, мудрістю та ревністю у служінні Богові.

Антим був добре відомий своєю духовною силою, мудрістю та праведністю. Він ревно проповідував християнське вчення та підтримував вірних у часи гонінь, коли християни були переслідувані за свою віру. Його проповіді та приклад життя привертали багатьох людей до християнства. Під час великого гоніння на християн, яке розпочалося за імператора Діоклетіана (284–305), Антим залишався вірним своїй пастві, підтримуючи її та укріпляючи у вірі. Через свою діяльність він привернув увагу римської влади. Військові спіймали Антима і привели до суду, де його піддали жорстоким катуванням, намагаючись змусити відмовитися від християнства.

Однак Антим залишився непохитним у своїй вірі, продовжуючи проповідувати навіть під час тортур. Зрештою, він був засуджений до смерті і страчений шляхом обезголовлення. Його мученицька смерть стала прикладом для багатьох християн того часу.

Церковне свято 3 вересня — день пам'яті святого преподобного Теоктиста

Він був християнським подвижником і чудотворцем, який жив у IV столітті. Він відомий як учень преподобного Євфимія Великого, з яким разом заснував знаменитий монастир у Палестині. Життя Теоктиста відзначається великим подвигом духовного вдосконалення, молитви та аскези.

Святий Теоктист народився у місті Іконії (нині місто Конья, Туреччина) в благочестивій християнській родині. З раннього віку він прагнув до духовного життя і вже юнаком вступив до одного з монастирів, де присвятив себе молитві, посту та вивченню Святого Письма. Згодом Теоктист вирішив піти в пустелю, щоб ще більше віддалитися від світської суєти та присвятити себе самотньому життю в молитві. У пустелі він зустрівся з преподобним Євфимієм Великим, одним із найвидатніших святих того часу, який також провадив аскетичне життя.

Євфимій був настільки вражений духовною силою та ревністю Теоктиста, що запросив його до спільного життя. Вони разом почали провадити подвиг у пустелі, спільно молитися, постити та боротися з духовними спокусами. Приблизно 420 року Євфимій і Теоктист заснували монастир у дикій місцевості неподалік від Єрусалима. Цей монастир став центром духовного життя та притулком для багатьох монахів, які шукали духовного вдосконалення. Теоктист був обраний настоятелем цього монастиря та керував ним з великою мудрістю та любов'ю.

Під керівництвом Теоктиста монастир став місцем духовного подвигу, де монахи дотримувалися суворих правил і віддавали себе служінню Богові та ближнім. Його мудрість і духовний авторитет приваблювали багатьох людей, які приходили до нього за порадами та духовною підтримкою.

Святий Теоктист прожив довге і благочестиве життя, досягнувши високого рівня духовного вдосконалення. Його подвиги, молитви та чудеса зробили його одним із найшанованіших святих свого часу. Він помер у глибокій старості, залишивши по собі спадщину великого духовного наставника і подвижника.

Прикмети 3 вересня

Народні прикмети 3 вересня / Фото: Unsplash

На ялинках багато шишок до теплої зими.

Туманний день — польові роботи пройдуть спокійно.

Після обіда пішов дощ — негода затягнеться.

Що завтра не можна робити

Цей день зовсім не підходить для сватання та весілля. Вважається, що союз, створений цього дня, швидко розпадеться. Також самотнім дівчатам заборонялося виходити з дому після заходу сонця. Вірили, що їх може перетворити на злу відьму нечиста сила.

Що можна робити завтра

Цього дня було прийнято прибирати в будинку, викидати всі непотрібні речі, щоб звільнити місце для нового. Щоб в сім'ї паневав добробут, часто непотрібні речі спалювали ввечері разом з картопляним бадиллям.

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