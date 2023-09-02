3 вересня — яке церковне свято, що означає почути грім та чому не можна дивитися в дзеркало

Завтра, 3 вересня, в православному календарі день пам’яті преподобного Феоктиста Палестинського. Преподобний Феоктист Палестинський був соратником преподобного Євфимія Великого, який був засновником лаврського монашества в Палестині. Він народився у Каппадокії 368 року і змалку прагнув до духовного життя. У 14 років він приєднався до монастиря преподобного Феодосія Великого, де він відзначався своєю покорою, трудолюбством і молитвою.

У 20 років він побажав піти до Палестини, де жило багато святих отців. Преподобний Феодосій благословив його на цю подорож і дав йому свої капелюх і палицю. У Палестині Феоктист зустрів преподобного Євфимія, який прийняв його як свого учня і друга. Разом вони жили в печері на горі Мелета, де вони служили Богу в пості, молитві.

Преподобний Феоктист був обдарований даром чудотворення і пророцтва. Він лікував хворих, заспокоював тих, хто страждав, і навертав грішників до покаяння. Він також передбачав майбутнє і знав Божу волю. Одного разу він передбачив, що преподобний Євфимій буде переслідуваний за свою правовірну віру і порадив йому сховатися в пустелі. Преподобний Євфимій послухав його і уникнув гонителей.

Преподобний Феоктист помер у 467 році, коли йому було 99 років.

Церковне свято 3 вересня — день пам'яті священномученика Анфіма

Священномученик Анфім був епископом Никомидії, який постраждав за свою віру у Христа 302 року. Він був одним з тих, хто відмовився поклонятися поганським богам за наказом імператора Диоклетіана. За це він був підданий жорстоким катуванням і загинув від удару блискавки, яку Бог послав на його мучителів.

Священномученик Анфім шанується у православній та католицькій церквах. Його день пам’яті припадає на 3 вересня. Він є покровителем правди.

Прикмети 3 вересня

Народні прикмети 3 вересня / Фото: Pexels

Якщо почути 3 вересня грім — осінь буде теплою.

Мурашники мають великий розмір — до холодної і затяжної зими.

Захід червоний — будуть заморозки і швидкі холоди.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна дивитися в дзеркало. Вірили, що існує дуже сильний зв'язок з потойбічним світом, тому нечисть може пробратися до людини і принести їй чимало бід. Заборонялося ходити в ліс на самоті, особливо молодим дівчатам. Існувало повір'я, що їх може затягнути в своє лігво лісовик.

Що можна робити завтра

Цього дня намагалися викинути або спалити старі непотрібні речі. Також робили генеральне прибирання в будинку, щоб очистити приміщення від негативу і підготуватися до осіннього сезону.

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