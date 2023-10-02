3 жовтня — яке церковне свято, чому не можна відчиняти вікна і заглядати в дзеркало

Завтра, 3 жовтня, в православному календарі день пам’яті єпископа Діонісія. Єпископ Діонісій був одним із перших християн Афін. Він народився у I столітті і був членом Ареопагу, вищого судового органу Афін. Він почув проповідь апостола Павла на Марсовому полі і відкрив своє серце для Христа. Апостол Павел висвятив його на єпископа Афінського і надав йому ім’я Діонісій на честь бога виноградарства і веселощів, якого він раніше обожнював. Єпископ Діонісій був також видатним богословом і філософом, який написав кілька творів про християнську доктрину і містичний досвід. Він помер у мирі близько 96 року. Його мощі зберігаються в монастирі святого Діонісія на горі Афон.

Церковне свято 3 жовтня — день пам'яті блаженного Ісихія

Блаженний Ісихій був одним із перших ісихастів, тобто ченців, які отримали нагоду тихої і розумної молитви на самоті. Він жив на Святій горі Афоні в VI столітті і відчув чудове перетворення своєї душі і тіла після того, як помер і воскрес Божою волею. Він став прикладом для багатьох поколінь ченців, які прагнули досконалості в любові до Бога та ближніх.

Прикмети 3 жовтня

Народні прикмети 3 жовтня / Фото: Pexels

Місяць потемнішав — чекайте на дощ.

Галки збираються в зграї і голосно кричать — буде ясна погода.

Знову з'явилися квіти на шипшині — осінь буде затяжною та теплою.

Що завтра не можна робити

Цього дня намагалися не відчиняти вікна — вірили, що землею ходить нечиста сила, яка може через них з легкістю потрапити в оселю. Також наші предки для кращого ефекту розкладали на підвіконні часник і цибулю, які начебто відлякували злих духів. Краще не виходити з дому, щоб не зітктнутися зі злом. А ще дівчатам та жінкам заборонялося заглядати в дзеркало, щоб нечиста сила не могла "вселитися" в тіло.

Що можна робити завтра

Вважалося, що цього дня краще позбутися всіх негативних думок і слів. Тому намагалися робити якомога більше хороших справ. Існувало повір'я, що все зроблене і сказане повернеться до людини у подвійному розмірі.