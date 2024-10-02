3 жовтня — яке церковне свято, в жодному разі не робіть одну річ, щоб не накликати біди

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Діонісія Ареопагіта. Діонісій був, за традицією, афінським аристократом і членом Ареопагу, стародавнього суду Афін, який розглядав справи, пов'язані з моральними та релігійними питаннями. Діонісій став християнином після проповіді апостола Павла, що описується в Діяннях апостолів (Діян. 17:16-34). Його перетворення стало важливим свідченням для християнства.

Після прийняття віри він став першим єпископом Афін. Діонісій активно проповідував християнство в регіоні, привертаючи до нього багатьох прихильників. За свідченням традиції, Діонісій зазнав гонінь за свою віру і, зрештою, став мучеником. Його смерть відбулася в часи імператора Діоклетіана, коли християни зазнавали жорстоких переслідувань.

Діонісій Ареопагіт також приписується ряд творів, що стали основою для подальшого розвитку християнської теології, зокрема вчення про ієрархію. Важливими є його трактати "Про ієрархію небесну" та "Про ієрархію церковну", які вплинули на християнську філософію та містичну традицію.Його ідеї надихнули багатьох філософів і теологів середньовіччя, зокрема святого Томи Аквінського. Діонісій вважається важливим містиком, і його роботи досі вивчаються.

Прикмети 3 жовтня

Народні прикмети 3 жовтня / Фото: Unsplash

Птахи збираються в зграї до непогоди.

Ясна погода — ще два тижні не буде морозів.

В будинку помітити польову мишу — зима буде суворою.

Що завтра не можна робити

Заборонялося цього дня дивитися в дзеркало, інакше можна було накликати на себе 40 бід. Також намагалися не виходити з дому зайвий раз, вірили, що відьми влаштовують вечірки, а тому можуть начаклувати нещастя.

Що можна робити завтра

Як оберіг з собою цілий день носили гілочку осики, тому що вона повинна була захистити від біди. Віряни йшли до храму, де молилися про захист святому Діонісію.

Читайте також: