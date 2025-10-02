Церковне свято 3 жовтня / © Unsplash

Реклама

Завтра, 3 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Діонісія Ареопагіта. Святий Діонісій Ареопагіт згадується в Діях святих Апостолів (Дії 17:34) як один із тих, хто навернувся до християнства після проповіді святого апостола Павла в Афінах. Його ім’я стало символом раннього еллінського християнства.

Апостол Павло під час своєї проповіді на Ареопазі говорив про істинного Бога, який створив світ і не потребує людських храмів (Дії 17:22–31). Діонісій і ще кілька афінян були глибоко вражені цією промовою. Тому Діонісій одразу прийняв християнство.

Його рішення було важливим символом того, що навіть впливові і освічені греки могли визнати істинність християнської віри.

Реклама

Діонісій став єпископом Афін. Він активно проповідував серед еллінського населення, оберігаючи віру від спокус елліністичної філософії та язичництва. Його служіння було спрямоване на поєднання грецької мудрості і християнського благовістя. Діонісій зазнав страти за віру в І столітті. Його мучеництво стало символом мужності та непохитності у вірі для всіх християн Еллади.

Прикмети 3 жовтня

Народні прикмети 3 жовтня / © unsplash.com

Ясна та тепла погода — до сухих і погожих днів до кінця місяця.

Сильний вітер віщує швидку зміну погоди і наближення холодів.

Чорні хмари з півночі — чекайте на дощ або сильний вітер.

Що завтра не можна робити

У народі 3 жовтня вважають одним із найскладніших днів року. Старовинні прикмети радять утриматися від стрижки волосся та довго відкритих вікон — мовляв, нечиста сила може проникнути в оселю.

Що можна робити завтра

У народних віруваннях на цей день обов’язково радять з’їсти кілька зубчиків часнику або трохи цибулі з сіллю — це не лише захист від злих сил, а й природний спосіб підсилити імунітет. А сни, що сняться в ніч на Дениса Позимнього, вважаються особливо пророчими.