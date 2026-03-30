Сьогодні, 30 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Івана Ліствичника. Святий преподобний Іван Ліствичник (бл. 579–649 року) — один із найвидатніших духовних наставників ранньої християнської традиції, відомий як автор «Ліствиці» — трактату про духовне сходження людини до Бога. Його ім’я пов’язане з глибокою аскетичною практикою, мудрістю та вченням про внутрішнє духовне життя.

Іван народився в єгипетській провінції у сім’ї благочестивих християн. Ще з юності він відчув поклик до монашого життя. Спершу він жив у келії, присвячуючи час молитві, читанню Святого Письма та суворому аскетизму. Поступово його духовна дисципліна і мудрість привернули учнів, і він став наставником інших ченців.

Святий Іван був відомий своєю здатністю глибоко проникати в духовну природу людини. Його поради та настанови стосувалися внутрішньої боротьби з гріхами, розвитку чеснот та прагнення до безпосереднього спілкування з Богом.

Найвідомішим твором Івана Ліствичника є «Ліствиця» (або «Ліствиця духовного сходження»), написана близько 600 року. У цьому трактаті він описує духовне життя як сходження по «сходах», де кожна сходинка символізує певний етап боротьби з пристрастями та наближення до досконалості.

Прикмети 30 березня

Якщо вранці небо затягнуте туманом — рік може бути вологим і дощовим.

Якщо 30 березня гримить грім — це в народі тлумачать як ознаку дощового літа.

Якщо сніг тане дуже швидко, то літо теж може бути дощовим і холодним.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня традиційно радять бути обережними в справах і зовнішньому вигляді. Не варто одягати чорний одяг — за народними віруваннями, це може притягнути неприємності. Також не рекомендується братися за важку фізичну роботу, шиття чи в’язання — краще присвятити час спокою та духовним роздумам.

Що можна робити сьогодні

Особливим ритуалом цього дня є приготування печива у формі сходів. За народними віруваннями, така випічка символізує шлях душі від земного життя до Божого престолу. Кількість «сходинок» традиційно дорівнює числу членів сім’ї, а вживання цього печива вважається оберегом здоров’я на весь рік. Часто його також роздають як милостиню, даруючи ближнім духовну і тілесну підтримку.