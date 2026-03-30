ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
2 хв

30 березня — яке церковне свято, який одяг не варто одягати

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 30 березня

Церковне свято 30 березня / © pexels.com

Сьогодні, 30 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Івана Ліствичника. Святий преподобний Іван Ліствичник (бл. 579–649 року) — один із найвидатніших духовних наставників ранньої християнської традиції, відомий як автор «Ліствиці» — трактату про духовне сходження людини до Бога. Його ім’я пов’язане з глибокою аскетичною практикою, мудрістю та вченням про внутрішнє духовне життя.

Іван народився в єгипетській провінції у сім’ї благочестивих християн. Ще з юності він відчув поклик до монашого життя. Спершу він жив у келії, присвячуючи час молитві, читанню Святого Письма та суворому аскетизму. Поступово його духовна дисципліна і мудрість привернули учнів, і він став наставником інших ченців.

Святий Іван був відомий своєю здатністю глибоко проникати в духовну природу людини. Його поради та настанови стосувалися внутрішньої боротьби з гріхами, розвитку чеснот та прагнення до безпосереднього спілкування з Богом.

Найвідомішим твором Івана Ліствичника є «Ліствиця» (або «Ліствиця духовного сходження»), написана близько 600 року. У цьому трактаті він описує духовне життя як сходження по «сходах», де кожна сходинка символізує певний етап боротьби з пристрастями та наближення до досконалості.

Прикмети 30 березня

Народні прикмети 30 березня / © pexels.com

Народні прикмети 30 березня / © pexels.com

  • Якщо вранці небо затягнуте туманом — рік може бути вологим і дощовим.

  • Якщо 30 березня гримить грім — це в народі тлумачать як ознаку дощового літа.

  • Якщо сніг тане дуже швидко, то літо теж може бути дощовим і холодним.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня традиційно радять бути обережними в справах і зовнішньому вигляді. Не варто одягати чорний одяг — за народними віруваннями, це може притягнути неприємності. Також не рекомендується братися за важку фізичну роботу, шиття чи в’язання — краще присвятити час спокою та духовним роздумам.

Що можна робити сьогодні

Особливим ритуалом цього дня є приготування печива у формі сходів. За народними віруваннями, така випічка символізує шлях душі від земного життя до Божого престолу. Кількість «сходинок» традиційно дорівнює числу членів сім’ї, а вживання цього печива вважається оберегом здоров’я на весь рік. Часто його також роздають як милостиню, даруючи ближнім духовну і тілесну підтримку.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie