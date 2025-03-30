Церковне свято 30 березня / © Фото з відкритих джерел

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Сьогодні, 30 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Івана Ліствичника. Іван народився на Синайському півострові і з ранніх років прагнув до монашого життя. Він вступив до монастиря на горі Синай, де присвятив себе молитві, роздумам і духовній боротьбі. Легенда говорить, що він почав свою монашу практику в мовчанні, готуючись до серйозного духовного шляху.

«Ліствиця» — це його найвідоміший твір, що складається з 30 розділів, кожен з яких описує один з етапів духовного розвитку людини. Вона є своєрідним путівником для ченців і мирян, надаючи поради щодо боротьби з гріхами, розвитку чеснот і прагнення до внутрішнього очищення. Книга має символічну назву «Ліствиця», що означає сходи, на яких духовна людина піднімається, проходячи через спокуси і труднощі до більш високого стану духу.

Іван Ліствичник наголошував на важливості терпіння, смирення, покаяння і молитви. Він учив, що духовний шлях — це не миттєвий процес, а тривалий шлях, що вимагає постійних зусиль і самовдосконалення. Для нього справжнє спасіння приходить через боротьбу з внутрішніми пороками, через очищення серця і думок.

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Його вчення стало основою для багатьох поколінь монахів і віруючих, і «Ліствиця» продовжує використовуватися до сьогодні як одна з основних книг для духовного зростання. Святого Івана вшановують за його глибоке розуміння християнського життя і його здатність передавати це розуміння іншим.

Прикмети 30 березня

Народні прикмети 30 березня / © Unsplash

Птахи співають активно — до теплої і ранньої весни.

Вітряна погода — весь квітень таким буде.

Сонце після обіду — навесні буде стабільна погода.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня варто уникати сварок, грубих слів, пліток, заздрощів, образ і будь-яких проявів агресії. Не можна відмовляти в допомозі чи милостині. Також заборонено погано згадувати померлих, впадати у відчай або влаштовувати шумні поминальні застілля. Згідно з народними віруваннями, не слід одягати чорний одяг, щоб не привернути неприємності. Крім того, краще утриматися від важкої праці, а також від шиття чи в’язання цього дня.

Що можна робити сьогодні

За традицією, на цей день готують печиво у вигляді сходів, що символізує шлях душі від матеріального світу до Божого престолу. Вважається, що така випічка допомагає забезпечити душам мир у Царстві Небесному. Кількість сходинок у “драбинці” має відповідати числу членів родини, і той, хто з’їсть таке печиво, буде здоровий протягом усього року. Це печиво також подається як милостиня для нужденних.