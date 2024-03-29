30 березня — яке церковне свято, не носіть одяг темного кольору і не ходіть у гості

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 30 березня, в православному календарі день пам’яті святого Іоана Ліствичника. Святий Іоан Ліствичник, відомий також як Іоан Синайський, був християнським ченцем і автором важливого духовного твору "Ліствиця". Він народився близько 570 року і був сином святих Ксенофонта і Марії. У шістнадцять років Іоан вступив до Синайського монастиря, де його наставником став авва Мартирій.

Після чотирьох років на Синаї Іоан був пострижений у чернецтво і провів наступні дев’ятнадцять років у служінні своєму духовному отцю. Після смерті авви Мартирія Іоан обрав усамітнене життя і провів сорок років у подвигу безмовності, пості, молитві та покаянних сльозах.

Його найвідоміший твір, "Ліствиця", є духовним дороговказом, який показує порядок добрих діянь, що призводять до спасіння. Іоан Ліствичник помер близько 649 року.

Прикмети 30 березня

Народні прикмети 30 березня / Фото: pixabay.com

Вже є квіти кульбаб — літо буде дуже коротким.

Дме сильний вітер і чутно грім — до холодної весни.

Вітер дме зі сходу — весна буде теплою.

Що завтра не можна робити

Краще відмовитися цього дня від походу в гості тим, хто планує весілля, тому що це може стати причиною великої сварки між закоханими. Здавна наші пращури вірили, що не можна носити одяг темного кольору — накличете біду.

Що можна робити завтра

Особлива традиція існувала серед наших предків. Було прийнято випікати випічку в формі драбин, роздавати її всім членам родини. Вірили, хто з'їсть її, той буде цілий рік здоровим.

Читайте також: