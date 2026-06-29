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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
2 хв

30 червня — яке церковне свято, чому цього дня знову фарбують крашанки

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Церковне свято 30 червня

Церковне свято 30 червня / © pexels.com

Завтра, 30 червня, в православному календарі Собор 12 апостолів. Дванадцять апостолів — це обрані Христом учні, яким було доручено особливу місію: поширювати Його вчення, засновувати християнські громади та духовно опікуватися першими вірянами.

До їхнього кола традиційно відносять: Петра, Андрія, Якова (сина Зеведея), Іоана Богослова, Филипа, Варфоломія, Матфея, Фому, Якова (сина Алфея), Юду Тадея, Симона Кананіта та Матфія (який замінив Юду Іскаріота).

Кожен із них мав власний шлях, характер і місію, але всіх об’єднувала спільна ідея — вірність Христу навіть перед обличчям випробувань і страждань.

Собор 12 апостолів — це не лише згадка про історичних постатей, а передусім символ єдності та жертовного служіння.

У церковній традиції цей день супроводжується богослужіннями, молитвами та згадкою про подвиг апостолів. Віряни звертаються до них із проханнями про зміцнення віри, мудрість у життєвих рішеннях і духовний захист.

У багатьох громадах також читаються уривки з Євангелія, які нагадують про покликання апостолів та їхній шлях слідування за Христом.

Прикмети 30 червня

Народні прикмети 30 червня / © pexels.com

Народні прикмети 30 червня / © pexels.com

  • Якщо ранок туманний — літо буде теплим, але з періодичними дощами.

  • Ясне небо ввечері — липень буде сухим і сонячним.

  • Голосно співають птахи — до теплої стабільної погоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня не рекомендують стригти волосся чи нігті, аби не «відрізати» удачу. Не радять працювати на городі — вважалося, що така праця буде марною і не принесе результату. Також уникають сварок, особливо з рідними, бо це може затягнути конфлікти і притягнути період невдач.

Що можна робити завтра

У народній традиції Собор 12 апостолів іноді називають «другим Великоднем». За звичаєм цього дня фарбують 13 яєць (крашанок): дванадцять — на честь апостолів і одне — для Христа. Найчастіше їх фарбують у жовтий колір як символ сонця, життєвої сили та воскресіння. Святковий стіл у цей час прагнуть наповнити стравами з яєць, вважаючи це на добро і достаток.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
179
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