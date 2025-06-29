Церковне свято 30 червня / © Unsplash

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Завтра, 30 червня, в православному календарі Собор 12 апостолів. це свято, встановлене Православною Церквою на честь двана́дцяти найближчих учнів Ісуса Христа, які були вибрані Ним Самим і послані проповідувати Євангеліє по всьому світу.

Свято підкреслює колективну місію апостолів як основоположників Церкви. Їх вважають первоієрархами, першими єпископами, а також мучениками — майже всі (окрім Івана Богослова) прийняли мученицьку смерть. Вони проповідували в різних куточках Римської імперії й за її межами, розповсюджуючи християнство по всьому світу. Це свято є знаком вдячності й шани до апостольського служіння.

Прикмети 30 червня

Народні прикмети 30 червня / © unsplash.com

Ранкова роса рясна — на ясну погоду, а відсутність роси — до дощу.

Багато комарів і мошок увечері — на ясні і спекотні дні попереду.

Якщо вітер зі сходу — буде посушливе літо.

Що завтра не можна робити

Вірянамне рекомендується вживати алкоголь, займатися господарськими справами — зокрема, прибиранням, садово-городніми роботами чи важкою працею. Також гріхом вважається байдужість — не слід відмовляти ближнім у допомозі, особливо якщо звертаються з проханням про підтримку чи співчуття.

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Що можна робити завтра

У день пам’яті дванадцяти апостолів та інших святих Церкви віряни звертаються до них із молитвами про благословення на нові справи, про заступництво й охорону родини та оселі від нещасть, хвороб і лиха.

Це свято спонукає до примирення — варто покласти край давнім образам, вибачити кривдників і самому попросити прощення. Особливо цінною є щира підтримка тих, хто опинився в біді: подати милостиню, подбати про нужденного чи допомогти добрим словом і ділом — вважається богоугодним учинком цього дня.