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30 червня — яке церковне свято, про що слід молитися 12 апостолам
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 30 червня, в православному календарі Собор 12 апостолів. це свято, встановлене Православною Церквою на честь двана́дцяти найближчих учнів Ісуса Христа, які були вибрані Ним Самим і послані проповідувати Євангеліє по всьому світу.
Свято підкреслює колективну місію апостолів як основоположників Церкви. Їх вважають первоієрархами, першими єпископами, а також мучениками — майже всі (окрім Івана Богослова) прийняли мученицьку смерть. Вони проповідували в різних куточках Римської імперії й за її межами, розповсюджуючи християнство по всьому світу. Це свято є знаком вдячності й шани до апостольського служіння.
Прикмети 30 червня
Ранкова роса рясна — на ясну погоду, а відсутність роси — до дощу.
Багато комарів і мошок увечері — на ясні і спекотні дні попереду.
Якщо вітер зі сходу — буде посушливе літо.
Що завтра не можна робити
Вірянамне рекомендується вживати алкоголь, займатися господарськими справами — зокрема, прибиранням, садово-городніми роботами чи важкою працею. Також гріхом вважається байдужість — не слід відмовляти ближнім у допомозі, особливо якщо звертаються з проханням про підтримку чи співчуття.
Що можна робити завтра
У день пам’яті дванадцяти апостолів та інших святих Церкви віряни звертаються до них із молитвами про благословення на нові справи, про заступництво й охорону родини та оселі від нещасть, хвороб і лиха.
Це свято спонукає до примирення — варто покласти край давнім образам, вибачити кривдників і самому попросити прощення. Особливо цінною є щира підтримка тих, хто опинився в біді: подати милостиню, подбати про нужденного чи допомогти добрим словом і ділом — вважається богоугодним учинком цього дня.