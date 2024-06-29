30 червня — яке церковне свято, що в жодному разі не можна брати до рук, інакше прийде біда

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 30 червня, в православному календарі Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів. Це свято присвячене всім дванадцятьом апостолам Ісуса Христа, які були його найближчими учнями та першими проповідниками християнства.

Петро – перший з апостолів, якого Ісус Христос назвав «Камінь», на якому буде побудована Церква. Андрій Первозваний – брат Петра, перший покликаний Ісусом апостол. Яків Зеведеєв – брат Івана Богослова, син Зеведея. Іван Богослов – улюблений учень Ісуса, брат Якова Зеведеєва. Пилип – апостол, який одразу пішов за Христом після його поклику. Варфоломій (Нафанаїл) – апостол, який зустрів Ісуса завдяки Филипу.

Фома – відомий також як "Фома невіруючий" через свої сумніви щодо воскресіння Ісуса. Матвій (Левій) – митар (збирач податків), який став апостолом. Яків Алфеїв – один з менш відомих апостолів. Тадей (Юда Яковів) – не слід плутати з Юдою Іскаріотським, зрадником. Симон Кананіт (Зилот) – ревний послідовник Ісуса. Юда Іскаріотський – апостол, який зрадив Ісуса Христа; його після зради замінив Матвій.

Церковне свято 30 червня — день пам'яті блаженного священномученика Василія Величковського

Видатний український греко-католицький священик, єпископ, мученик і блаженний католицької церкви. Його життя було сповнене випробувань і відданості вірі, особливо в часи радянських переслідувань церкви.

Василь Величковський народився 1 червня 1903 року у Станіславові (сучасний Івано-Франківськ, Україна) в побожній родині. З дитинства виявляв глибоку релігійність і бажання служити Богові. Вивчав богослов'я у Львові і був висвячений на священика 1925 року. Після висвячення, він служив у різних парафіях, був активним проповідником та місіонером. Зокрема, працював у монастирі редемптористів у Станіславові, де став членом цього ордену. Відзначався великою ревністю у пастирській діяльності.

З приходом радянської влади в Західну Україну 1939 року, розпочалися жорстокі переслідування греко-католицької церкви. 1945 року о. Василя Величковського заарештували за його вірність церкві і активну релігійну діяльність. Після важких тортур і суду, його засудили до смертної кари, яку згодом замінили на 10 років таборів.

Величковський відбував своє покарання в різних таборах ГУЛАГу, де продовжував таємно здійснювати священиче служіння. Його віра і відданість Богові допомагали йому витримати всі страждання. Після звільнення 1955 року, він продовжував підпільну діяльність. Він очолив підпільну греко-католицьку церкву, незважаючи на постійні переслідування.

1969 року його знову заарештували і засудили на три роки заслання. Після звільнення 1972 року він виїхав до Риму, де зустрівся з Папою Павлом VI, а потім оселився у Вінніпезі, Канада. Помер 30 червня 1973 року у Вінніпезі. 2001 року, під час свого візиту в Україну, Папа Іван Павло II беатифікував Василя Величковського разом з іншими новомучениками Української греко-католицької церкви.

Прикмети 30 червня

Народні прикмети 30 червня / Фото: Unsplash

Багато роси рано-вранці — літо буде спекотним, а осінь пізньою.

На небі хмари мають жовтуватий відітнок до затяжної грози.

Білі хмари пливуть проти вітру до негоди.

Що завтра не можна робити

Заборонено пити алкогольні напої, можна прикликати в своє життя неприємності. Не можна брати до рук гральні карти — вважається, що тоді на людину чекають біди. Не варто зістригати волосся — цим ви вкоротите собі віку.

Що можна робити завтра

В давнину цей день вважали серединою літа, стояла спекотна погода, а тому влаштовували гуляння. Обов'язково вдягали найкращий одяг, чим дякували сонцю за тепло і урожай.

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