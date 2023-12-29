30 грудня — яке церковне свято, чому краще відмовитися від в'язання та шиття

Завтра, 30 грудня, в православному календарі день пам’яті Онисії Солунської. Онисія Солунська була християнською мученицею, яка жила в 3-4 століттях у Греції. Вона народилася в заможній родині, але після смерті батьків роздала своє майно бідним і присвятила себе служінню Богу. Вона часто відвідувала храми і молилася за всіх людей. Одного разу, коли вона йшла до храму, римський солдат спробував зупинити її і вимагати від неї, щоб вона принесла жертву язичницьким богам. Онисія відмовилася і сказала, що вона вірить тільки в Ісуса Христа. Солдат розлютився і вдарив її мечем по шиї. Онисія померла від крововтрати, а солдата негайно спіткав Божий суд і він помер від удару блискавки. Онисія Солунська вважається покровителькою міста Солун (Тесалоніки).

Церковне свято 30 грудня — день пам'яті священномученика Зотика

Священномученик Зотик був римським благородним і служивцем святого Костянтина Великого. Він переїхав до Константинополя, коли цар переніс столицю з Рима. Зотик відмовився від світських почестей і став священиком. Він побудував притулок для сиріт, хворих і безпритульних, де він приймав і тих, кого хотіли вбити за хворобу прокази. Коли на троні став син Костянтина, він звинуватив Зотика в тому, що той викрав коштовності його батька. Зотик показав царю свій притулок і сказав, що витратив гроші на добрі справи. Цар розгнівався і наказав прив’язати Зотика до диких ослів, які розірвали його на шматки. Зотик помер мученицькою смертю, а на місці його загибелі з’явилося джерело чистої води, яке мало цілющу силу.

Прикмети 30 грудня

Народні прикмети 30 грудня / Фото: Pexels

Дме південний вітер — рік буде врожайним.

Вночі похмуре небо — до зміни погоди.

Йде сніг — до дощового літа.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися відмовитися від шиття та в'язання, адже вірили, що це може принести їм нещастя. Також не варто приймати подарунки від малознайових людей, адже разом з ними на вас можуть "перейти" чужі проблеми.

Що можна робити завтра

А ось дозволялося цього дня їсти м'ясо, хоча страви в жодному разі не солили, щоб не накликати на родину хвороби. А якщо вийти ввечері на перехрестя і прокричати ім'я людини, у якої є проблеми зі шлунком, то вона вилікується.

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