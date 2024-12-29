30 грудня — яке церковне свято, зробіть цього дня одну річ для міцного здоров'я

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 30 грудня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Анісії.Свята мучениця Анісія була християнською святою, яка постраждала за свою віру в період гонінь на християн в Римській імперії. Вона жила в IV столітті. Відомості про її життя не дуже докладні, але існує кілька джерел, що описують її мученицьку смерть.

Згідно з легендою, свята Анісія була дівчиною з благочестивої християнської родини. Вона проживала в місті, яке підпадало під гноблення християн з боку імператора. Анісія була заарештована за те, що сповідувала християнську віру, не зважаючи на заборони. Після цього її катували і в кінцевому підсумку вбили, ставши мученицею за віру.

Мучеництво Анісії стало символом рішучості і непохитності в вірі. Існують різні версії її мученицької загибелі, але одна з найпоширеніших — це те, що її було обезголовлено або спалено живцем. Її пам'ять вшановується в християнському календарі, а свята Анісія вважається покровителькою молодих жінок і дівчат.

Церковне свято 30 грудня — день пам'яті святого преподобного Зотика пресвітера

Святий преподобний Зотик пресвітер — християнський святий, який жив в IV столітті і прославився своєю святістю, аскетизмом та відданістю Богові. Він був одним із перших християнських монашеских подвижників, що зробив великий внесок у розвиток монашого життя та духовної практики.

Про життя святого Зотика відомо небагато, але його історія стала важливою частиною християнської традиції, особливо в православній церкві. Згідно з церковними переказами, Зотик був священиком, який жив в містечку або селі, що підпадало під владарювання Римської імперії, в період, коли християни зазнавали переслідувань.

Святий Зотик відзначався великою благочестивістю і посвяченням у служінні Богу. Його життя було присвячене молитві, покаянню і аскезі, що стало прикладом для багатьох християн. Проте основною рисою його служіння було те, що він відмовлявся від земних благ і здобув відомість своєю великою духовною силою та мудрістю.

Його мученицька смерть також залишила глибокий слід у церковній пам'яті. Як священик, він постраждав під час гонінь на християн за імператора Диоклетіана. Відомо, що його було страчено за відмову відректися від християнської віри, і він був увінчаний вінцем мученика. Подібно до багатьох святих того часу, його страждання стали символом непохитної віри і відданості Христу.

Прикмети 30 грудня

Народні прикмети 30 грудня / Фото: Unsplash

Заметіль — до багатого урожаю наступного року.

Яка погода цього дня, таким буде травень.

Сонячний день — незабаром відлига.

Що завтра не можна робити

Щоб наступного року не болів шлунок, забороняється цього дня їсти надто гострі і солоні страви. Також не можна шити, в'язати, прясти, тому що накличете у своє життя нещастя.

Що можна робити завтра

За народними прикметами, для міцного здоров'я потрібно з'їсти цього дня будь-яку страву з потрухів. А ще сни в ніч проти 30 грудня несуть в собі певне послання, яке потрібно розшифрувати.

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