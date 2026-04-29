Церковне свято 30 квітня / © pexels.com

Завтра, 30 квітня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова. Яків походив із родини рибалки Зеведея і жив у Галілеї. Разом із братом він займався рибальством, поки не зустрів Ісуса Христа. Євангелія описують момент, коли Христос покликав Якова та Івана, і вони без вагань залишили човен, батька і ремесло, щоб іти за Ним. Цей епізод став одним із найяскравіших прикладів миттєвого прийняття Божого поклику.

Яків належав до особливо наближеного кола трьох апостолів разом із Петром та Іваном. Саме їх Ісус брав із собою у ключові моменти свого земного служіння. За свою запальну вдачу Яків разом із братом отримав від Ісуса прізвисько «Сини грому», що підкреслювало їхню ревність і сильний характер.

Після Воскресіння Христа та Зішестя Святого Духа Яків активно долучився до проповіді Євангелія. За церковним переданням, він особливо ревно звіщав християнське вчення, зміцнюючи перші громади віруючих.

Його служіння стало частиною великої місії апостолів — поширення християнства в усьому відомому тоді світі.

Святий апостол Яків став першим із дванадцяти апостолів, хто прийняв мученицьку смерть. За переказами, він був страчений у Єрусалимі приблизно у 44 році н.е. за наказом царя Ірода Агріппи I. Його смерть засвідчила непохитність віри та готовність віддати життя за Христа.

Прикмети 30 квітня

Народні прикмети 30 квітня / © unsplash.com

Ясна й тепла погода цього дня — до раннього та спекотного літа.

Дощ 30 квітня вважається доброю ознакою: обіцяє щедрий урожай і родючий рік.

Сильний вітер — до мінливої погоди в травні, з частими дощами та похолоданнями.

Що завтра не можна робити

Цього дня намагалися не вирушати в далекі поїздки, адже вірили, що дорога може бути невдалою або виснажливою. Також уникали повертатися подумки до старих образ і конфліктів — вважалося, що якщо тримати їх у собі, можна «притягнути» хвороби чи занепад сил.

Що можна робити завтра

У православній традиції цього дня зверталися з молитвами до святого Якова, просячи у нього захисту та заступництва перед Богом. Йому молилися про витримку, внутрішню силу та мудрість у складних життєвих ситуаціях, а також про допомогу в роботі та щоденних господарських справах, зокрема в полі й на городі. Особливою доброю ознакою вважалося побачити схід або захід сонця 30 квітня — це символізувало гармонію, спокій і сприятливий перебіг подій у найближчому майбутньому.

Новини партнерів