Церковне свято 30 квітня / © unsplash.com

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Завтра, 30 квітня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова. Яків народився в родині Заведея і Соломії, сестри Діви Марії, що означало, що він був двоюрідним братом самого Ісуса Христа. Разом зі своїм братом Іваном вони були рибалками до того, як зустріли Ісуса і стали його учнями.

Ісус покликав Якова й Івана до апостольської місії, і разом вони стали частиною найближчого кола учнів. Вони отримали прізвисько “сини грому” через свій темперамент і прагнення до великої сили та визнання. Яків і Іван були постійними свідками важливих моментів у житті Ісуса, зокрема Преображення та молитовної боротьби Ісуса в Гетсиманії.

Яків і Іван часто перебували разом з Ісусом у найважливіші моменти, і навіть запитували Ісуса, чи можна їм сидіти поруч з Ним у Його Царстві, що відображало їхнє прагнення до влади та величі. Цей епізод показує, як учні намагалися зрозуміти справжнє значення Христового царства.

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Яків став першим серед апостолів, хто зазнав мученицької смерті. За наказом царя Ірода Агриппи I він був обезголовлений близько 44 року. Ця смерть стала важливим етапом переслідування християн в Єрусалимі. Яків був страчений мечем, що вважалося стандартним покаранням для “небезпечних” осіб у римському світі.

Після смерті святого Якова його мощі були перевезені до Іспанії, де вони зберігаються в соборі святого Якова в Сантяго-де-Компостела. Цей собор став місцем паломництва, і “Шлях святого Якова” — один із найвідоміших релігійних маршрутів у світі. Щорічно тисячі людей проходять цей шлях, віддаючи шану святому апостолу.

Прикмети 30 квітня

Народні прикмети 30 квітня / © unsplash.com

Тепла погода 30 квітня — літо буде спекотним.

Дощ на 30 квітня — дощове літо.

Сонце 30 квітня — хороший урожай.

Що завтра не можна робити

Цього дня не слід вступати в суперечки, обмовляти інших, провокувати конфлікти, займатися веселощами, святкувати весілля чи дні народження. Згідно з народними прикметами, не рекомендується вирушати в довгі подорожі або знову переживати старі образи — якщо не змиритися з ними, це може призвести до хвороб.

Що можна робити завтра

До святого Якова звертаються за підтримкою та витривалістю у вирішенні складних ситуацій і труднощів, а також просять допомоги в праці та землеробських справах. Згідно з народними віруваннями, побачити схід і захід сонця цього дня вважається вдалим знаком.