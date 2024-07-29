30 липня — яке церковне свято, що означає, якщо на горобині вродило багато ягід

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 30 липня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Святий Сила був одним із провідних членів ранньої християнської церкви та співпрацівником апостола Павла. Ось деякі ключові моменти його життя: Сила був вибраний Павлом для місіонерської подорожі після розділення Павла і Варнави. Вони подорожували до Малої Азії і Європи, проповідуючи Євангеліє і засновуючи церкви. Сила разом з Павлом був ув'язнений у Філіпах, де вони дивовижно були звільнені після землетрусу. Він також згадується у Діях Апостолів як важливий лідер ранньої церкви і учасник Єрусалимського собору.

Святий Силуан був ще одним близьким співробітником апостола Павла. Силуан згадується у Посланнях апостола Павла та апостола Петра як вірний помічник і посланець. Він активно проповідував Євангеліє разом з Павлом і Петром і відігравав важливу роль у заснуванні християнських громад.

Святий Андронік згадується в Новому Заповіті як один із визначних християнських лідерів, зокрема, в Посланні до Римлян як родич Павла і визначний апостол, який увірував раніше за Павла. Вважається, що Андронік разом зі своєю товаришкою Юнією активно проповідували Євангеліє і засновували церкви.

Святий апостол Тімотей був одним з найближчих учнів Павла і супроводжував його в багатьох подорожах і став єпископом Ефеської церкви. Святий апостол Тит був ще одним учнем Павла, працював разом з ним у Коринфі і Криті, де став єпископом.

Прикмети 30 липня

Народні прикмети 30 липня / Фото: Unsplash

Багато горобини вродило — осінь прийде рано і буде дощовою, а зима — холодною.

Перед світанком мерехтять зірки — до сильного дощу.

Дощить — ще довго буде така погода.

Що завтра не можна робити

Категорично забороняється відмовляти у допомозі, інакше біди не минути. Особливо часто після такого стаються сварки з рідними людьми, з'являються фінансові проблеми. Також до заходу сонця не варто розповідати поганий сон — він точно збудеться.

Що можна робити завтра

До цього часу в лісі вже з'являлася ожина, а тому селяни обов'язково займалися її збиранням. Здавна було відомо, що ці ягоди не лише смачні, але й надзвичайно корисні. Зокрема, вони допомагають зміцнити капіляри і судини.

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