30 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 30 липня, в православному календарі день пам’яті великомучениці Марини. Великомучениця Марина (Маргарита) була видатною постатью в історії християнства. Народилася вона в III столітті в Антиохії Сирійській. Від самого дитинства вона демонструвала виняткову духовність та зворушливу любов до Бога.

Марина займалася віросповіданням та молитвою з юних років і покликана була принести великий внесок у поширення християнської віри в регіоні. Однак, за часів правління імператора Діоклетіана, християнство було переслідуване. Незважаючи на це, Марина не злякалася і не змогла відмовитися від своїх переконань.

Згідно з легендою, Марина виступила проти беззаконних дій імператора і гостро засудила його насильствені дії проти християн. З цього приводу, вона була схоплена і піддана жорстоким покаранням, але її віра не погасла. Мучителі прагнули змусити її відмовитися від Бога, проте вона витримала всі випробування без страху та сумніву.

Самий відомий епізод пов'язаний з Мариною - це її перемога над дияволом. За легендою, Марина розірвала диявольські сіті, які намагалися спровадити її на грішний шлях. Таким чином, вона стала символом перемоги добра над злом та сили віри над жорстокістю.

У кінці свого страждання, Марина була катована до смерті, проте її дух ніколи не зламався. Вона стала великомученицею, яка принесла надію та віру мільйонам людей. Її подвиг вшановується християнами по всьому світі, а її ім'я стало символом мужності та непохитної віри.

Церковне свято 30 липня — день пам'яті Лазаря Галісійського

Лазар Чудотворець з Ефеса, також відомий як святий Лазар, був пустельником-стовпником і єпископом, який жив у VII столітті. Його життя та подвиги стали прикладом самовідданості, молитовності та духовної мужності.

Лазар народився в Ефесі, місті на заході Малої Азії (сучасна Туреччина). Ще в молодості він відчув поклик до вищої духовності та відданості Господу. Поклавши прихисток у монастирі, Лазар згодом прийняв монашество і поклав собі за мету слідувати досконалості Христового життя.

Пізніше, відчувши ще більшу потребу в покладі та покаянні, Лазар покинув монастир та став пустельником-стовпником. Це означало, що він провів більшість свого життя в одиноцтві, стоячи на вершині дерев'яного стовпа. Такий життєвий шлях дозволяв йому присвятити своє життя молитві, роздумам і відданості Богові. Помер Лазар на 72 році життя.

Прикмети 30 липня

Народні прикмети 30 липня / Фото: Pexels

Яскраві зірниці до пожежі.

Погода 30 липня вказує на те, якою буде половина осені.

Те, що присниться в ніч проти 30 липня, збудеться впродовж 3 днів.

Що завтра не можна робити

Серед наших пращурів існувало повір'я, що 30 липня не варто робити пропозицію руки та серця, грати весілля, тому що закохані швидко посваряться. Не можна даремно витрачати гроші, тому що це може накликати злидні. Заборонено ходити до лісу по гриби і там шуміти.

Що можна робити завтра

День наші предки присвячували молитвам, в яких просили у святих захисту від негоди чи лиха. Також часто молилися про здоров'я рідних та близьких.

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