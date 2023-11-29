30 листопада — яке церковне свято, чому не можна на Андрія ображати моряків

Завтра, 30 листопада, в православному календарі день пам’яті апостола Андрія Первозванного. Андрій Первозваний був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він народився у Віфсаїді, місті на північному березі Галілейського озера, і був рибалкою разом із своїм братом Петром. Спочатку він був учнем Іоанна Хрестителя, але після того, як Іоанн вказав на Ісуса як Агнця Божого, Андрій пішов за Христом і став Його першим послідовником. Андрій також привів до Ісуса свого брата Петра і був присутній на багатьох подіях Його земного життя, таких як Свята Вечеря, Розп’яття, Воскресіння і Вознесіння.

Після зішестя Святого Духа Андрій отримав благословення від Ісуса проповідувати Євангеліє в різних країнах, особливо на сході Римської імперії. За легендою, він також відвідав скіфські землі, де передбачив появу Києва і встановив хрест на одній із гір. Він закінчив своє служіння в Патрах, місті в Греції, де був розп’ятий на Х-подібному хресті за наказом місцевого правителя Егеата. Його мощі були перенесені до Константинополя, а потім до Амальфі. Він вшановується як святий і мученик у всіх християнських церквах і є покровителем України та Шотландії.

Церковне свято 30 листопада — день пам'яті святого Фрументія

Святий Фрументій був першим єпископом Аксума, який приніс християнство до Етіопії. Він народився в Тирі, місті на узбережжі Лівану, і був етнічно сиро-фінікійським греком. Коли він був дитиною, він разом із своїм братом Едесієм супроводжував свого дядька Меропія, купця-християнина, у подорожі до Індії. Дорогою їхній корабель зупинився в одній з гаваней Червоного моря, де місцеві жителі вбили всіх членів екіпажу, крім двох хлопців, яких забрали в рабство до короля Аксума. Хлопці здобули довіру короля і його вдови, яка попросила їх допомогти їй у вихованні молодого спадкоємця Езани.

Фрументій і Едесій поширили християнство серед торговців і тубільців, а також навернули і охристили царя Езану. Після смерті короля Едесій повернувся до Тиру, а Фрументій поїхав до Александрії, де просив патріарха Атанасія призначити єпископа для Етіопії. Атанасій висвятив Фрументія в єпископи і послав його назад до Аксума, де він заснував Церкву в Етіопії. Він помер близько 383 року і був проголошений святим і мучеником.

Прикмети 30 листопада

Народні прикмети 30 листопада / Фото: Pexels

В печі вогонь червоний до похолодання, білий — чекайте на відлигу.

Сонячна, але морозна погода — до хорошого урожаю наступного року.

Випав сніг — пролежить до квітня.

Що завтра не можна робити

На Андрія Зимового, як наші предки називали цей день, не можна було ображати рибаків і моряків. А все тому, що Андрій вважається їхнім покровителем. Також заборонено було сваритися в сім'ї, адже навіть невелика сварка могла мати надто серйозні наслідки.

Що можна робити завтра

На Андрія дівчата збиралися групами, співали, танцювали, веселилися, а потім ворожили на судженого. Вночі було прийнято кидати з вікна монети, цим незаміжні жінки закликали наречених.

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