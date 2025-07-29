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30 липня — яке церковне свято, чому краще не розповідати тривожні сни
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 30 липня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Життя святих апостолів з числа сімдесяти, зокрема Сили, Силуана, Андроніка та інших, є частиною ранньохристиянської традиції, описаної в Новому Завіті та переданні Церкви. Усі вони були учнями Ісуса Христа, не з числа дванадцяти апостолів, але належали до 70 — групи послідовників, яких Христос послав по двоє проповідувати.
Святий апостол Сила — один з найближчих супутників апостола Павла. В Діяннях святих апостолів його називають пророком. Був обраний разом із Юдою Варсавою для супроводу Павла та Варнави до Антіохії з посланням Єрусалимського собору.
Святий апостол Силуан згадується апостолом Петром, як вірний брат, через якого той пише своє послання. Служив у Малій Азії, поширюючи віру в Христа.
Святий апостол Андронік — був родичем апостола Павла, який високо його цінував. Згідно з переданням, Андронік і Юнія (часто вважається жінкою, його дружиною) проповідували в Паннонії (територія сучасної Угорщини) і закінчили життя мученицьки.
Прикмети 30 липня
Якщо день ясний і теплий — осінь буде довгою та сухою.
На Силу спека — зима буде люта.
Вранці туман — до теплої погоди.
Що завтра не можна робити
За народним повір’ям, цього дня слід неодмінно відгукуватися на прохання про допомогу — інакше самому доведеться пройти випробування. Цього дня не варто ледарювати, зловживати їжею чи алкоголем — усе це може притягнути негаразди. Також небажано розповідати про тривожні сни, аби не накликати їхнє здійснення.
Що можна робити завтра
За народною традицією, чим більше добрих справ і корисної праці виконаєш цього дня, тим більше сили, здоров’я й витривалості матимеш упродовж усього року.