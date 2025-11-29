ТСН у соціальних мережах

30 листопада — яке церковне свято, про що звертатися до апостола Андрія, чим обов’язково займаються дівчата

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 30 листопада

Церковне свято 30 листопада / © Unsplash

Завтра, 30 листопада, в православному календарі день пам’яті святого апостола Андрія Першозванного. Андрій народився в Віфсаїді, на узбережжі Галилейського моря (сучасний Ізраїль), у сім’ї Йони та Йоханни. Він був братом апостола Петра (святого Петра), і разом вони були рибалками. За переказами, Андрій спочатку був учнем святого Івана Хрестителя і саме від нього дізнався про прихід Месії.

Андрій був серед перших учнів Ісуса. Саме він привів до Христа свого брата Петра. Євангеліє від Івана (Ів. 1:40–42) підкреслює, що Андрій був тим, хто спершу прийняв Ісуса і потім ділився цією новиною з іншими. Через це він отримав титул «Першозванний» — той, кого Христос покликав першим серед апостолів.

Йому приписують багато чудес і зцілень, особливо у вигнанні демонів та зціленні хворих. Андрій проповідував у дуже небезпечних умовах, і місцеві власті переслідували християн. За однією з традицій, він був розп’ятий у Патрах (Греція) на Х-подібному хресті, який пізніше став відомий як андріївський хрест.

Прикмети 30 листопада

Народні прикмети 30 листопада / © unsplash.com

  • Ясне небо на Андрія — до морозної зими.

  • Якщо сніг швидко тане — зима буде з відлигами та частими змінами погоди.

  • Ворони та інші птахи кружляють низько — зима буде сувора.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними віруваннями не рекомендується братися за шиття, в’язання, вишивку та будь-яке інше рукоділля — вважають, що це може «заплутати» символічні рибальські сіті святого Андрія Першозванного та викликати його невдоволення.

Що можна робити завтра

У православ’ї цього дня віряни звертаються до святого Андрія з молитвами про захист від ворогів і стихійних лих, зцілення від хвороб, зміцнення віри, щасливе заміжжя або збереження сім’ї, а також про добробут і благополуччя дітей. За народною традицією, на Андріїв день накривають багатий, але пісний стіл. Дівчата цього дня часто ворожать на майбутнього судженого.

