Сьогодні, 30 серпня, в православному календарі день пам’яті святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських. Олександр став патріархом після смерті Євсевія, в період гострої боротьби з аріанством, єрессю, яку започаткував Арій і яка ставила під сумнів божественність Христа. Він народився ймовірно на початку IV століття. Деталі його особистого життя мало збереглися, але джерела підкреслюють його суворість у духовному житті, глибоку освіченість і мудрість у церковних питаннях. Олександр активно протистояв аріанам, захищав догмат про єдину природу Бога у Трійці та божественність Ісуса Христа. Його період керування був також часом напружених відносин із імператорською владою, адже аріанство користувалося підтримкою частини імператорського двору.

Святий Іван народився близько 347 року в Антіохії у заможній, але релігійній родині. З дитинства виявляв глибоку духовність і схильність до аскетичного життя. Освіту здобував у Антіохії, вивчав богослов’я, риторику та філософію. Став священником і згодом архієпископом Константинополя 398 року. Він активно реформував Церкву: запроваджував дисципліну серед священників, засуджував розкіш, багатство та корупцію в духовенстві. Конфлікт із імператрицею Евдоксією призвів до його заслання — він не йшов на компроміси щодо моралі та незалежності Церкви від державної влади.

Павло I став патріархом відразу після Олександра, у критичний період боротьби з аріанством, коли Церква ще не змогла остаточно консолідувати догмат про божественність Христа. Був відомий своєю освітою та глибоким знанням Святого Письма, що дозволяло йому ефективно вести богословські дискусії. Павло I продовжив політику свого попередника: активно протистояв аріанам і підтримував єдність православної Церкви. Його діяльність була спрямована на утвердження канонічності та чистоти християнської віри в умовах політичного тиску.

Прикмети 30 серпня

Якщо вранці стоїть туман, а роса рясна — осінь буде дощовою, а врожай грибів хороший.

Північний вітер — холодна осінь і ранні заморозки.

Сонячна погода 30 серпня — гарна осінь.

Що сьогодні не можна робити

У народних віруваннях 30 серпня вважають особливо чутливим днем: будь-яка погана справа чи неправедний вчинок обов’язково обернеться проти того, хто його зробив. Цього дня не радять робити покупки — придбані речі швидко зіпсуються або не принесуть користі. Також забороняється рахувати дрібні гроші до полудня, інакше можна накликати бідність. Крім того, не варто споруджувати паркан на ділянці: за народними прикметами, це може привернути непроханий візит злодіїв.

Що можна робити сьогодні

У цей день до святих звертаються з молитвами про захист і заступництво, про зміцнення віри, дарування сил для щоденних випробувань, а також про благополуччя в родині та здоров’я дітей. Бездітні подружжя особливо моляться про дарування нащадка. На Олександра Ситника за народною традицією печуть пироги та короваї, готують ячну кашу на молоці і приймають у домі гостей, відкриваючи серце для радості та добрих справ.