30 серпня — яке церковне свято, чому потрібно допомагати вдовам і слідкувати за журавлями

Завтра, 30 серпня, в православному календарі — день пам’яті святого мученика Мирона. Святий мученик Мирон, також відомий як Святий Мироній, був ранньохристиянським святим і мучеником. Інформація про нього досить обмежена, і історичні джерела надають різну інформацію про його життя та смерть. Основні відомості про нього беруть початок із легенд і від священнослужителів ранніх століть.

За переказами, Святий Мирон був християнським вірним, який жив у Римській імперії. Його ім'я може походити від грецького слова "μύρον" (міро), що вказує на зв'язок із маслом, яке використовувалося для помазання тіла після смерті.

За легендою, Мирон відмовився від своїх язичницьких вірувань і прийняв християнство. Він відмовився вшановувати ідолів і віддавав своє серце тільки Христові. Його віра й відмова від поклоніння ідолам спричинили його переслідування з боку римської влади.

За іншою версією, Святий Мирон був солдатом, який відмовився брати участь в якомусь жертовництві на честь язичницьких богів. Ця відмова призвела до його арешту й катувань, але він не відмовився від своєї віри.

Церковне свято 30 серпня — день пам'ять преподобного Аліпія

Преподобний Аліпій з Києва, також відомий як святий Аліпій Київський, був визнаним православним святим, що жив на території сучасного Києва в XI-XII століттях. Він є однією з видатних постатей руського православ'я та релігійної історії України.

Преподобний Аліпій став учнем і співробітником іншого відомого святого — Антонія Печерського, засновника Києво-Печерської лаври. Він допомагав Антонієві в будівництві та управлінні монастирем. Пізніше, після смерті Антонія, Аліпій продовжив діяльність у лаврі, сприяючи її подальшому розвитку та зміцненню духовної атмосфери.

Преподобний Аліпій був відомий своєю аскетичною практикою, молитвами й відданістю духовній боротьбі. Його розсудливі поради та духовні наставництва допомагали численним монахам і людям, які зверталися до нього. Він також виконував обов'язки лаврського ігумена — духовного лідера Києво-Печерської лаври. Помер близько 1114 року.

Прикмети 30 серпня

Народні прикмети 30 серпня / Фото: Pexels

Вже журавлі у вирій відлетіли — на Покрову чекайте на морози.

30 серпня гарна погода — весна прийде рано.

Вранці і ввечері зоря золотиста — чекайте на теплу погоду.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна довго вглядатися у дзеркало, адже це може притягнути нещастя та хвороби. Не рекомендовано одружуватися, свататися, вінчатися — це несприятливий для цього день. Ходити на кладовище суворо заборонено.

Що можна робити завтра

В давнину цей день називали "удовина поміч", вважалося, що потрібно допомогти вдовам і сиротам у полі чи по господарству. Також існувала традиція виносити з дому на задній двір старі речі і спалювати їх. Цей обряд начебто міг вберегти від хвороб усю родину.

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