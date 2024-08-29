30 серпня — яке церковне свято, що потрібно обов'язково зробити, щоб стати успішним

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 30 серпня, в православному календарі день пам’яті святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських. Вони були видатними фігурами в історії Православної Церкви. Їхні життя та діяльність залишили вагомий слід у розвитку християнства в Візантії та у всьому християнському світі.

Святий Олександр жив у IV столітті і був одним із найвідоміших захисників православної віри проти аріанства. Аріанство було єретичним вченням, що заперечувало божественність Ісуса Христа, і в той час воно поширилося в багатьох регіонах Візантійської імперії. Олександр служив архієреєм при святому Митрополітові Митрофану, а після смерті Митрофана 326 року був обраний патріархом Константинопольським. Він відзначився своєю участю в Першому Вселенському Соборі в Нікеї (325 рік), де активно виступав проти аріанства та підтримував формулювання Нікейського Символу Віри, який стверджує єдиносущність Сина з Отцем.

Святий Олександр відзначався також мирним і лагідним характером, завдяки якому здобув велику повагу серед християн і навіть язичників. Помер у глибокій старості близько 337 року.

Святий Іван Златоуст (ок. 347—407) є одним з найвідоміших патріархів Константинополя і вважається одним із Трьох Святителів разом зі святими Василієм Великим та Григорієм Богословом. Іван народився в Антіохії і отримав блискучу освіту. Спочатку жив як пустельник, але через слабке здоров'я повернувся до цивілізації, де був висвячений у диякони, а потім у священики. 398 року він був обраний патріархом Константинопольським.

Святий Іван Златоуст відомий своїми проповідями, які відзначаються глибоким богословським змістом і красномовством. Він виступав проти зловживань серед духовенства та вищих верств суспільства, що призвело до його конфлікту з імператрицею Євдоксією та іншими впливовими особами. Через це Івана кілька разів виганяли з Константинополя, і він помер у вигнанні 407 року. Його праці, зокрема тлумачення на Святе Письмо і літургійні тексти, мають великий вплив у християнській традиції. Літургія святого Івана Златоуста є основною богослужбовою формою в Православній Церкві.

Святий Павло Ісповідник (пом. 350) був патріархом Константинопольським у IV столітті, під час боротьби між православними та аріанами. Павло був обраний патріархом після смерті святого Олександра, але його патріаршество було сповнене боротьби. Аріанська партія, яка мала підтримку імператора Констанція II, не визнавала Павла і призначила на його місце Євсевія Нікомідійського. Павло був кілька разів вигнаний з Константинополя, але продовжував твердо відстоювати православну віру. Зрештою, він був засланий до Кукузу (вірменське місто), де був задушений аріанами 350 року. За свою непохитність у вірі і страждання за неї святий Павло отримав титул "Ісповідник".

Прикмети 30 серпня

Народні прикмети 30 серпня / Фото: Unsplash

Птахи літають в небі і не поспішають в теплі краї — до теплої осені.

Бджоли почали закривати вулик — зима буде ранньою.

Їжак вирив нору на узліссі — до теплої погоди взимку.

Що завтра не можна робити

Не можна цього дня приносити у будинок кошеня — це стане причиною бід і невдач. Не варто перестилати постіль — вночі будуть снитися жахіття. Не можна пліткувати та обманювати — на таку людину чекають хвороби.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки влаштовували застілля. Вони вірили, щоб стати успішним, потрібно встигнути саме в цю дату навести в будинку порядок і поприбирати на могилах рідних.

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