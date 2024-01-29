30 січня — яке церковне свято, чому дітям до 12 років заборонялося стригти волосся

Завтра, 30 січня, в православному календарі день пам’яті Трьох Святителів. Вшанування Трьох Святителів — це соборне свято православної церкви. Цього дня Церква шанує пам’ять трьох великих ієрархів, учителів і Отців Церкви: святого Василія Великого, святого Григорія Богослова і святого Івана Золотоустого. Вони були дуже впливовими єпископами ранньої церкви, які відіграли ключову роль у формуванні християнської теології, особливо про святу Трійцю, Христове Божество та пресвяту Євхаристію. Вони також були видатними проповідниками, письменниками і пасторами, які заслужили повагу і любов народу. За їхні заслуги Східна Церква називає їх рівноапостольними, органами Святого Духа, колонами Церкви та вчителями вселенної.

Свято Трьох Святителів виникло в XI столітті в результаті суперечок між прихильниками різних святих. Деякі вважали, що найбільшим із них був Василій Великий, інші — Григорій Богослов, а треті — Іван Золотоустий. Щоб припинити розбрат, святий Іоанн Мавропус, митрополит Евхаїти, запропонував відзначати свято всіх трьох святих разом. За легендою, самі святителі з’явилися йому у сні і попросили зробити так, бо вони були друзями і братами у вірі. З того часу свято Трьох Святителів стало загальноцерковним і поширилося по всій православній світі.

Особливістю святкового богослужіння є те, що воно складається з частин літургій трьох святих. Таким чином, воно відображає їхню спільність у служінні Богу і Церкві. У день свята також звичайно читаються їхні молитви і твори, які свідчать про їхню мудрість і благодать.

Церковне свято 30 січня — день пам'яті священномученика Іполита

Священномученик Іполит Римський був одним із найпрацьовитіших та знаних письменників ранньої Церкви. Він народився близько 170 року в Римі і був учнем святого Іринея Ліонського. Він написав багато творів із богослов’я, апологетики, екзегези, літургіки та історії. Також був противником різних єресей, особливо монтанізму і савеліанства. Він був одним із перших християнських авторів, які використовували термін "Трійця" для опису Божого буття.

Іполит був пресвітером Римської Церкви, але він не погоджувався з деякими рішеннями пап римських, зокрема з Калікста І, який примирювався з грішниками. Іполит вважав, що папа занадто м’який і послаблює дисципліну Церкви. Він також звинувачував Калікста в савеліанстві, єресі, яка заперечувала різність осіб у Трійці. Іполит став лідером опозиції проти папи і був обраний антипапою, тобто претендентом на папський престол. Він очолював свою групу вірних, які відокремилися від Римської Церкви.

Проте, пізніше Іполит зрозумів свою помилку і примирився з папою Понтіаном, який був його наступником. Обидва були заслані на острів Сардинія за часів переслідування християн під царем Максиміном. Там вони разом постраждали за віру і померли від тортур. Їхні тіла були перевезені до Рима і поховані в катакомбах. Іполит став першим антипапою, який був проголошений святим.

Прикмети 30 січня

Народні прикмети 30 січня / Фото: Unsplash

Навколо сонця видно кола — рік буде врожайним.

По снігу бігають польові мишки — чекайте на потепління.

Снігурі співають до відлиги.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна змітати віником з порога сніг, тому що можна вимести і своє щастя. А дітям до 12 років було заборонено стригти волосся, щоб разом із ним не відрізати розум.

Що можна робити завтра

Вважалося, що цього дня потрібно годувати домашню птицю лише гречкою і тільки з правої руки. Тоді кури будуть добре нестись і залишатимуться до кінця зими здоровими.

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