Церковне свято 30 травня / © pixabay.com

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Завтра, 30 травня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Ісаакія Далматського. Він є однією з найважливіших постатей в історії раннього християнського чернецтва на Балканах.

Жив Ісаакій в VIII–IX столітті. Саме в цей час християнство здобувало нові землі, стикаючись при цьому з різними викликами.

Народився в християнській родині на Балканах, але від раннього віку зрозумів, що хоче жити усамітнено в пустелі. Роки він проводив в посту та молитвах, вів аскетичний спосіб життя.

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Тоді на Балканах були неспокійні часи, коли змішувалися різні політичні системи та впливи. Ісаакій разом зі своїм учнем Далматом відкрив монастир, в якому став ігуменом. Там він формував моральні засади, навчаючи людей наслідувати Ісуса Христа словом та ділом. Помер Ісаакій 383 року, але його послідовники та учні продовжили справу свого наставника.

Прикмети 30 травня

Народні прикмети 30 травня / © unsplash.com

Яка погода 30 травня, таким буде й літо.

На траві багато роси — до врожаю.

Кукурікають півні — чекайте на зміну погоди.

Що завтра не можна робити

Народні повір’я не радять цього дня вирушати до лісу. В давнину люди казали, що існує небезпека бути вкушеним змією. Поганою прикметою вважається також випадково щось знайти чи зав’язати нове знайомство. Це принесе в ваше життя лише біди та неприємності. Не слід відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, адже така відмова може спричинити серйозні негативні наслідки.

Що можна робити завтра

До святого преподобного Ісаака віряни звертаються з молитвами про допомогу у прийнятті правильних рішень в складних життєвих ситуаціях, зміцнення віри та зцілення душі й тіла. В цей день важливо зберігати внутрішній спокій і максимальну зосередженість — бути уважними і стриманими, як ніколи раніше.