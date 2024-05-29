30 травня — яке церковне свято, обов'язково зробіть одну річ, якщо не хочете жахливих наслідків

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 30 травня, в православному календарі день пам’яті преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської. Він жив у IV столітті і був відомим своєю ревністю до віри та мужністю у протистоянні єресі. Він спочатку провадив аскетичне життя у східній пустелі, наслідуючи святого Іллю Пророка. Дізнавшись про переслідування християн аріанами та царем Валентом, який підтримував єресь, Ісаакій залишив пустелю і прибув до Царгорода, щоб утверджувати вірних у благочесті.

Його слово було надзвичайно впливовим, і він неодноразово звертався до імператора з закликом відмовитися від єресі та відчинити церкви для правовірних. За свої вчинки Ісаакій був кинутий у глибокий рів, повний терня й болота, але чудесним чином врятувався від смерті і продовжив свою місію. Преподобний Ісаакій був також учасником Вселенського Собору 381 року в Царгороді. Він помер у глибокій старості 386 року.

Прикмети 30 травня

Народні прикмети 30 травня / Фото: Pexels

На озері закрилися квіти латаття і пішли під воду — буде дощ.

Почути крик сови — до похолодання.

Вранці листя папоротті закручується — буде сонячна і тепла погода.

Що завтра не можна робити

Наші пращури вірили, що цього дня небезпечно запалювати вогнище, тому що яскраве полум'я притягує злих духів. Також намагалися не покидати будинок, щоб не зустрітися з отруйною змією. Не можна піднімати з землі будь-які чужі речі, адже вони принесуть лише нещастя.

Що можна робити завтра

Щоб не було жахливих наслідків, цього дня наші предки шанобливо ставилися до змій. Вважалося, що це день, коли плазуни справляють "весілля", а тому їх оминали.

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