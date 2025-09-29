Церковне свято 30 вересня / © Unsplash

Реклама

Завтра, 30 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії. Він відомий також як Григорій Просвітитель, є однією з найвизначніших постатей християнської церкви, особливо для вірменського народу. Його життя та мученицька смерть стали основою для християнізації Вірменії та утвердження християнської віри в регіоні.

Святий Григорій народився близько 257 року в родині знатного парфянського роду Аршакідів. Його батько, Анак, прагнучи до влади, вбив царя Курсара, за що весь рід Анака був знищений. Григорія врятував родич, який вивіз немовля до Кесарії Каппадокійської (сучасна Туреччина), де він отримав християнське виховання.

Змужнівши, Григорій повернувся до Вірменії, де почав проповідувати християнство. Він активно поширював християнське вчення серед населення, що призвело до значного зростання числа християн у регіоні. Його діяльність сприяла офіційному прийняттю християнства як державної релігії Вірменії.

Реклама

За свою віру та проповідницьку діяльність Григорій зазнав переслідувань. Він був ув’язнений і підданий жорстоким катуванням, але залишався непохитним у своїй вірі. Його мученицька смерть стала символом відданості Христу та християнським ідеалам.

Святий Григорій вважається засновником вірменської церкви та її першим католикосом. Його канонізація відбулася одразу після його смерті, і він став одним із найбільш шанованих святих у Вірменії.

Прикмети 30 вересня

Народні прикмети 30 вересня / © unsplash.com

Роса на траві рано вранці — буде тепла, сонячна погода.

Туман — зима буде сніжною та морозною.

Вітер з півночі або північного заходу — зима прийде рано і буде холодною.

Що завтра не можна робити

За старовинними народними повір’ями, сьогодні не радять виходити на вулицю у брудному одязі та лягати спати в несвіжій постелі — інакше це може спричинити хвороби. Також не рекомендується розпочинати ремонтні роботи, краще відкласти їх на інший день.

Що можна робити завтра

За давніми повір’ями, сьогодні важливо одягти чистий одяг і обов’язково змінити постільну білизну. Дітей традиційно купали, аби уникнути хвороб. Раніше цього дня поріг будинку обливали святою водою, щоб оберегти оселю від усього злого.