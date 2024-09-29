30 вересня — яке церковне свято, чого не слід робити, щоб не стати невдахою

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 30 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії. Григорій народився приблизно 257 року в родині знаті. Його батько, Ананій, був християнином, але за правління язичницького царя Трдат III був страчений. Григорій виростав у язичницькому середовищі, однак пізніше прийняв християнство, отримавши освіту у християнській традиції.

Після прийняття християнства, Григорій почав активно проповідувати. Його діяльність призвела до великого поширення християнства в Вірменії. Він заснував багато церков і навчав народ християнським цінностям. За правління Трдат III Григорій зазнав переслідувань через свою віру. Він був ув’язнений на тривалий час у глибокій ямі, де пережив численні страждання. Однак його віра залишалася незламною.

Після того, як Трдат III захворів, він покликав Григорія для молитви про зцілення. Григорій молився, і цар одужав. Вражений чудом, Трдат III прийняв християнство, і Вірменія стала першою країною, яка офіційно проголосила християнство своєю державною релігією 301 року. Григорій був висвячений на єпископа та продовжував служити церкві. Він активно працював над зміцненням християнства в країні, однак через супротив язичників знову зазнав переслідувань. У результаті він був страчений за свою віру.

Прикмети 30 вересня

Народні прикмети 30 вересня / Фото: Unsplash

Випав сніг — зима ще нескоро прийде.

Багато горіхів, але немає грибів — до сніжної зими.

Їжак селиться на краю лісу — зима буде теплою.

Що завтра не можна робити

Не рекомендується спати на несвіжій постільній білизні — в життя прийдуть неприємності. Краще не заключати контракти — вони закінчаться невдало. Забороняється ходити в поношеному чи старому одязі — будете невдахою.

Що можна робити завтра

В давнину було прийнято ходити в лазню, щоб очистити себе від гріха та негативних думок. Також це сприятливий день для початку нових справ — вони будуть йти добре. Щоб в будинок не змогли зайти нечисті сили, його поріг потрібно облити освяченою водою.

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